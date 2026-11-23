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イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドが2035年女子ワールドカップを共同開催する。英国でのワールドカップ開催は、1966年の男子大会以来初めて。立候補したのはこの4カ国のみで、「オール・トゥギャザー」と銘打った計画にはウェンブリー、オールド・トラッフォード、ハムデン・パークが含まれる。一方、2031年大会は米国主導の共同開催案に決まった。

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英国が2035年女子ワールドカップ開催国に決定

イングランド、北アイルランド、スコットランド、ウェールズが2035年女子ワールドカップを共同開催する。月曜日に特別に開かれたFIFA総会のオンライン会議で、4カ国の共催が承認された。英国でサッカーのワールドカップが開催されるのは、イングランドが1966年の男子大会を開催して以来初めてとなる。

大会に立候補したのはこの4カ国のみ。48チームが39日間で計104試合を戦う。『BBCスポーツ』によると、共催する4カ国すべてに自動出場権を与えるかどうか、FIFAはまだ決定していない。

ウェンブリー、オールド・トラッフォード、ハムデンを含む19会場を提案

「オール・トゥギャザー」と銘打った開催案では、イングランドに14会場、スコットランドとウェールズに各2会場、北アイルランドに1会場の計19会場を提案している。イングランドの会場にはウェンブリー、オールド・トラッフォード、エミレーツ・スタジアム、エティハド・スタジアム、セント・ジェームズ・パーク、ヴィラ・パーク、エランド・ロードが含まれ、ハムデン・パーク、イースター・ロード、プリンシパリティ・スタジアム、カーディフ・シティ・スタジアムも候補に入っている。

ベルファストでは、再開発されたウィンザー・パークで試合が行われる予定だ。チェルシーの新スタジアム構想を含め、さらに3会場が追加される可能性があり、その場合は16都市の22会場で開催されることになる。

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FA最高経営責任者、女子EURO2022のレガシーを発展させる機会を歓迎

イングランドは2022年に女子欧州選手権を開催して優勝しており、その後に今回の立候補が行われた。イングランドサッカー協会（FA）のマーク・ブリンガム最高経営責任者は、ワールドカップによって女子サッカーをさらに発展させられると考えている。「EURO2022の開催によって、憧れの存在となるロールモデルが生まれ、サッカーをプレーしたいと望む女性や少女が増え、国内の女子サッカーを変えることができた」と語った。

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「ワールドカップを開催すれば、その成果を4カ国すべてでさらに発展させる機会が得られる」。スコットランドサッカー協会のイアン・マクスウェル最高経営責任者は、今回の決定を「スコットランドの女子サッカーにとって最も重要な出来事」と呼んだ。

2031年大会は米国主導の共同開催案に決定、税制を巡る課題は残る

同じ会議では、2031年大会の開催権がメキシコ、米国、コスタリカ、ジャマイカによる共同開催案に与えられた。FIFAは英国の開催案を5点満点中4.3点と評価したが、税制と安全対策に関する政府保証には留保を付けた。

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一方、サリナ・ウィーフマン監督率いるイングランドは次回大会の出場権獲得に集中しており、監督は ウクライナとの女子ワールドカップ・プレーオフに向け、新顔2選手を招集した 。