ショーン・ストゥールはニューカッスル・ユナイテッドでの初戦で大きなインパクトを残した。オランダ人MFは、5部のゲーツヘッドFC戦でのプレーを複数のイギリスメディアから絶賛されている。

ストゥールは2週間前、アヤックスから突然ニューカッスル・ユナイテッドへ売却された。アムステルダムのクラブは、この放出によって実に2700万ユーロを手にした。

ストゥールがプレシーズンでチャンスを得ることはすぐに明らかになり、本人はその機会をしっかりとつかんでいるようだ。開始15分の時点ですでに、彼を称賛する声が上がっていた。

「ショーン・ストゥールは技術的に非常に優れている。中盤で本当に主役になっている」と、リー・ライダーはXに投稿した。彼は地元紙The Chronicle.

のニューカッスル番記者を務めている。

また、The Telegraphもフォレンダム出身のこの選手に感銘を受けている。「ショーン・ストゥールは才能ある選手に見える……若きオランダ人はすでにいくつもの見事なプレーを見せている。常に攻撃的なパスのコースを探しており、まさに明るい材料だ」と、同紙は20分の時点ですでに記していた。

ニューカッスルのファンも新戦力に強い印象を受けているようで、X上でその思いを示している。「まだ20分しか経っていないが、ストゥールが本当に際立っている。足元でボールを受けたがり、常に前へのパスを狙っている」と、あるファンは語った。

別のファンも同様に興奮気味だ。「ストゥールのボールコントロールは見事だ。この子は何かを持っている」と投稿されている。