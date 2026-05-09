英メディア、絶望的なプレーでオランダ代表選手を見限る

ジョシュア・ジルクゼーは土曜、イングランドで再び厳しい批判を受けた。マンチェスター・ユナイテッドのサンダーランド戦（アウェイ）で先発したが、0-0の引き分けに終わり、試合を動かすことはできなかった。英メディアは6キャップのオランダ代表FWに厳しい評価を下した。

負傷のセスコに代わり12月以来の先発機会を得たが、活かせなかった。チームは終盤までシュート0に終わり、ジルクゼーは65分で交代した。

『テレグラフ』は「ユナイテッドでのジルクゼーの幕が完全に下りた」と断じた。同紙は彼が脅威となる場面がなく、ボールを持った際も自信を欠くと指摘した。

『ザ・アスレティック』も「絶好のチャンスを逃した」と指摘し、カウンター時の不注意なプレーを問題視した。 後半の1場面では4対3の好機があったが、彼はブルーノ・フェルナンデスやアマド・ディアロへパスせず、味方ではなく相手選手にボールを預けてしまった。

『ザ・アスレティック』は、来夏に移籍予算を確保するため、ユナイテッドがオファーを検討すると伝えている。「この試合の映像が、関心を示すクラブへのプロモーションビデオに使われることはないだろう」と同メディアは皮肉っている。

『マンチェスター・イブニング・ニュース』はジルクゼーにチーム最低の4点を付けた。同紙は「ボールをほとんどキープできず、強さと質が不足している」と指摘した。

『ザ・サン』も同様の低評価で、トップストライカーとして「ほぼ存在感ゼロ」と断じ、来季もベンチスタートは確実と結論づけた。走行距離は長かったが、攻撃への影響は皆無だったとも指摘した。

『GOAL』はさらに厳しく3点を付け、「痛ましいオーディション」と表現。ボールは常に足から離れ、控えとしての役割で「完全にリズムを崩していた」と指摘した。