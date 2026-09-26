英メディア「歴史的な判決により、マンチェスター・シティがプレミアリーグから降格」

プレミアリーグの財務規則を巡る長期案件で木曜日に下された裁定を受け、マンチェスター・シティは前例のないほど厳しい打撃を受けることになる――英国の有力メディアはそう確信している。イングランドの名門クラブは、独立委員会によって115件中114件の訴追で有罪と認定された。The Telegraphは今や明白だとして、「マンチェスター・シティ降格」と大きく報じている。

この件は、2008年から2018年までの期間における財務上の規則違反疑惑を巡るものだ。2024年から続いている法廷闘争の間、シティは自らの潔白を示す「反論の余地のない証拠」があると主張し続けてきたが、The Telegraphによれば、独立委員会はその立場を完全に崩したという。同紙はこれを「イングランド・フットボール史上、最も重大な司法判断になり得る」と表現している。

The Telegraph は、例外的な違反は例外的な制裁によって罰されるべきだと見ている。「マンチェスター・シティにとって、不都合な真実はもはや和らげようがない」と、チーフスポーツジャーナリストのオリバー・ブラウンは記し、複数ディビジョンにまたがる降格を「ふさわしい出発点」と表現した。彼によれば、問題の時代にシティが獲得した20の主要タイトルすべてには、今後象徴的なアスタリスクが付くことになる。

同紙によれば、それだけでは終わらない。この期間のプレミアリーグ7回の優勝もまた、見直しの対象となるべきだという。 The Telegraphはここでランス・アームストロングになぞらえている。アームストロングは永久追放処分を受けた後、ツール・ド・フランスでの総合優勝7回すべてを失った。「それらの実績は今日、あまりにも汚されており、事実上無意味になっている」と、シティの優勝歴に対して痛烈な評価を下している。

それらのタイトルが抹消されれば、イングランド・フットボールの歴史に与える影響は計り知れない。マンチェスター・ユナイテッドは2012年と2018年にシティに次ぐ2位で終え、リバプールも2014年、2019年、2022年に2位だったが、The Telegraphは該当する優勝そのものを再配分しない可能性にも触れている。同紙はその例として、カルチョーポリ事件後に2005年のセリエA優勝が空位のままとなったイタリアを挙げている。

また、シティの元指揮官ペップ・グアルディオラの過去の発言も、この裁定によって改めて意味を帯びている。「プレミアリーグで戦うか、リーグ1で戦うかで自分の将来を左右されたくはない」と、指揮官は2023年11月に起こり得る結果について語っていた。 The Telegraphは皮肉を込めて、グアルディオラは現在すでにバルセロナに戻っていると記し、3部で戦うことは最終的にシティにとってより小さな問題の一つにすぎない可能性すらあるとしている。

一方、他のプレミアリーグクラブもすでに今回の裁定の影響を検討している。 The Timesによると、複数のクラブは以前から有力弁護士を起用し、例えばシティの成績によってチャンピオンズリーグ収入やスポンサー・ボーナスを逸したとして、補償を受ける権利があるかどうかを調べてきたという。そのため、複数のイングランドのクラブによる共同損害賠償請求も選択肢の一つとなり得る。

シティは上訴に踏み切るとみられており、法廷闘争がすぐに完全決着を迎えるとは限らない。それでも、裁定後のイングランドにおける論調は前例がないほど厳しい。勝ち点剝奪だけでも降格につながり得る中、今やプレミアリーグからの排除や複数ディビジョンにわたる転落すら語られている。

The Telegraphは状況を象徴的にこう総括している。「我々はまさに前例のない領域にいる。そしてそれは前例のない処罰を必要としている」