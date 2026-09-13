リヴァプールがフラムと0-0で引き分けた期待外れの一戦を受け、英メディアはライアン・フラフェンベルフに厳しい評価を下している。オランダ人MFは土曜日、1時間のプレー後に指揮官アンドニ・イラオラによって交代を命じられた。

イラオラは、まだフラフェンベルフを先発の選手とは見ていない。元アヤックスの同選手は週半ばのアトレティコ・マドリー戦で途中出場となり、その数日後のフラムとのホームゲームでも再び90分間プレーすることはなかった。

Liverpool Echoは、フラム戦でのパフォーマンスに4点を与えた。「どこに走るべきかをよく分かっておらず、チームメートからパスを飛ばされる場面も多かった。さらにフラフェンベルフは非常に動きが遅く見えた。彼にとって憂慮すべき午後だった」

「新たな刺激をもたらそうとしたイラオラは、ライアン・フラフェンベルフに今季開幕週末以来となる初先発の機会を与えた。3月に新たな6年契約を結んだこのオランダ人だが、アルネ・スロット時代の終盤に彼を苦しめた不振を、いまだ払拭できていない」とThe Athletic. は結論づけている。

「フラフェンベルフは、軽率なボールロストのあとに落胆したように首を振った場面で、自信のなさをうかがわせた。パスは31本中24本成功で成功率77パーセント、デュエルは7回中4回勝利で57パーセントだった」と、イングランドでプレーするこのオランダ人に対する厳しい評価が下されている。

Daily Express もまた、フラフェンベルフの出来に衝撃を受けている。「彼は2024-25シーズンの優勝年度のレベルに、その後は実際のところ一度も本当の意味で戻れていない。この試合でも時間帯によっては非常に苦しんでいた。そうして1時間後にベンチへ下げられた」

フラフェンベルフは今季、プレミアリーグ4試合で計183分間プレーしている。さらに、チャンピオンズリーグ開幕戦のアトレティコ戦ではイラオラから21分間を与えられた。