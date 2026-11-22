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マタイス・デ・リフトは日曜日、約12カ月ぶりにプレミアリーグで先発したが、忘れたい一戦となった。オランダ人DFの重大なミスが痛恨の0-4敗戦につながり、英メディアから厳しい評価を受けている。

開始わずか7分、マンチェスター・ユナイテッドの守備陣に大きな問題が起きた。デ・リフトが重大な判断ミスを犯し、その後、抜け出したアレクサンデル・イサクをレニー・ヨロが倒してレッドカードで退場。追い打ちをかけるように、直後にリヴァプールが1-0、さらに2-0とし、その場面でもデ・リフトの守備は精彩を欠いた。

「なぜボールを見送ってイサクに抜け出す機会を与え、レッドカードにつながる事態を招いたのか、何を考えていたのか謎だ」と、デ・リフトに採点3をつけたManchester Evening Newsは記す。「ポチェッティーノは彼を評価しているようだが、これはプレミアリーグへの痛ましい復帰だった」

Daily Expressも容赦なく、オランダ代表選手のプレーに採点2をつけた。同紙にとって、デ・リフトが近い将来、マウリシオ・ポチェッティーノの先発メンバーに再び入ることは考えられないという。

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「オランダ人DFが守備でさまよう姿を見るのは、拷問のようだった。プレミアリーグの試合で、ユナイテッドの選手がこれほど圧倒されているように見えたことはめったにない。元アヤックス選手にとっては意外な先発起用だったが、近いうちに再び先発するとは想像しがたい」

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「約1年ぶりにデ・リフトを先発させるという大胆な選択は、完全に裏目に出た」と、The Sun.も見ている。「彼は位置取りが定まらず、序盤の2失点の両方に責任があった」

英タブロイド紙によれば、デ・リフトはまだまったく準備ができていなかった。そのため、採点は3となった。「試合に出られるコンディションではなく、ヨロのレッドカードにつながる場面では、不可解にもボールを頭上に通してしまった。動きは遅く、活気もなく、ヴィルツのゴールの場面では下がりすぎた」

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「幸い、イサクのシュートは冴えなかった。スウェーデン人選手はすべての競り合いに勝っていたのだから」と、The Sunは続ける。「これほど長い期間離脱していた彼に同情せずにはいられないが、試合を通してピッチに残ったのは理解できない」

BBCもデ・リフトを厳しく評した。「約12カ月ぶりのプレミアリーグでの先発は、3バックの中央での出場だった。しかし、序盤のミスが先制点とヨロのレッドカードにつながり、悪夢に変わった。それ以降、彼は非常に苦しんだ」