ジョレル・ハトがエヴァートン戦で見せたプレーに、イングランドメディアから称賛が集まっている。チェルシーは土曜の午後、リヴァプールを本拠地とするエヴァートンとのアウェー戦に0-2で勝利。20歳のオランダ代表選手はアシストを記録し、勝利に大きく貢献した。イングランドの各メディアはそのパフォーマンスをそろって高く評価している。

ペップ・チャバリアが軽い身体的不調で欠場を余儀なくされたため、ハトはやや意外な形でチェルシーの先発に名を連ねた。元アヤックスのハトはそのチャンスを生かし、後半開始直後に生まれたペドロ・ネトの先制点に関与。ポルトガル人選手のネトは後半開始からわずか44秒でゴールを決め、アウェーのチェルシーに先制点をもたらした。

先制点は、モーガン・ロジャーズ、ハト、ネトによる見事な連係から生まれた。ロジャーズは相手選手を寄せつけず、ヒールパスでハトにつなぐ。ハトはスピードに乗って駆け上がり、低いクロスを供給した。ネトはこのお膳立てを生かし、チェルシーを先制に導いた。

The Evening Standardはハトのプレーを特に高く評価し、左サイドバックに7点をつけた。ロンドンの同紙は、ハトが直前になって先発メンバーに加わったにもかかわらず、素晴らしいプレーを見せたと強調。記者のドム・スミスは「力強いパフォーマンスを、ネトへの見事なアシストで締めくくった」と記し、特に攻撃面での貢献を取り上げた。

Metroもハトを高く評価し、同じく7点をつけた。同メディアが特に感銘を受けたのは、先制点の場面で相手選手をかわしたプレーだ。「チェルシーの先制点では効果的に攻め上がり、スピードと力強さを発揮して相手を寄せつけず、ネトのもとへゴール前にボールを折り返した」と元アヤックス選手を評している。

GOALもハトのプレーを評価しているが、重点を置いたのは守備面だ。オランダ代表選手に7点をつけ、戦術的な規律を守り、エヴァートンのサイドからの脅威を封じたことを称賛した。GOALによると、ハトはアディショナルタイムに交代するまで適切なポジションを保ち、チェルシーの守備組織の維持に貢献した。

最も高く評価したのはThe False 9で、ハトに8点をつけた。同メディアは特に、先制点の場面でのハトの巧みな動きと、ネトに送った決定的な低いクロスを強調している。







