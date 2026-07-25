ジョシュア・ザークツィーがマンチェスター・ユナイテッドで新シーズンに向けたプレシーズンで強烈な印象を残している。英メディアでは、このFWのゴールが「史上最高のプレシーズンゴール」と評されている。

金曜日、マイケル・キャリック率いるチームはローゼンボリと練習試合を行い、5-0で一蹴した。ザークツィーは圧巻の2点目を記録。オランダ代表のこのFWは、まず対面の相手をかわし、その後GKも難なく外して冷静に決めた。

さらに英メディアは、ザークツィーに見られた興味深い変化にも注目した。彼は絶えず中盤のかなり深い位置まで下がってプレーし、いわばシャドーストライカーのような役割を果たしていた。そして、それが見事に機能した。

「オランダ人FWは最前線で試合に入りながらも、最も心地よくプレーできるより深い位置へたびたび下がっていた」と、Manchester Evening Newsのスティーブン・レイルストンは記している。「チームメートとの連係も良く、レイシーの先制点をアシストしたうえ、自身でも見事なゴールを決めた」

The Sunは、ザークツィーが今回のパフォーマンスによってレギュラーの座をつかむ可能性があると見ている。「彼はセスコ不在の恩恵を受け、先発の座を争うという約束を果たした」と同紙は伝えた。

「レイシーの先制点をアシストし、ムベウモと見事な連係を見せただけでなく、とてつもないソロゴールも決めた。前へ突き進み、フェイントで2人のDFとGKを置き去りにした。さらに中盤の深い位置まで下がっていた」

ただし、Manchester Evening Newsによれば、ザークツィーがマンチェスター・ユナイテッドに残留するかどうかは、まだ決まった話ではないという。最終的に退団する可能性もあり、その行方はベンヤミン・セスコが負傷からどれだけ早く復帰するかにも左右されるようだ。