アーネ・スロット監督率いるリヴァプールは、火曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でパリ・サンジェルマンに0-2で敗れ、逆転できなかった。英メディアは、特にオランダ人選手が期待外れだったと報じている。

『デイリー・エクスプレス』など多くのメディアは、右サイドバックのジェレミー・フリンポンを批判し、特に守備に課題があると5点の低評価を与えた。

一方、ライアン・グラヴェンベルフとヴィルジル・ファン・ダイクは及第点。特にファン・ダイクは前半の好機を評価され、「ベストにはまだ遠いものの、絶好調に近い」と結論づけられた。

『ミラー』紙もフリンポンに4点をつけ「今季最悪レベルの試合」と酷評した。 一方、グラヴェンベルフとファン・ダイクには及第点を与え、特に後半に存在感を示したグラヴェンベルフを評価した。

GOALも「惨憺たるパフォーマンス」と酷評し3点を与えた。同メディアは「前半に何度もボールを失い、ハーフタイムに交代した」と指摘した。

批判を受けているのはフリンポンだけではない。長期離脱から復帰したアレクサンダー・イサクも英メディアから厳しい評価を受けた。

『デイリー・エクスプレス』は45分間プレーしたスウェーデン人について「貢献ゼロ」と酷評し、採点は3点。『ミラー』は4点ながら、スロット監督の先発起用を「奇妙な判断」と指摘した。

CL敗退で今季のタイトル獲得は絶たれたが、スロット監督は来季CL出場圏内の4位以内をキープするため、終盤戦でも集中力を保つ必要がある。現在リヴァプールは5位、6位チェルシーに4ポイント差をつけている。