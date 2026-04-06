英メディアは、リヴァプールのアルネ・スロット監督にとって非常に懸念すべき事態が一つあると指摘している。「一部の選手たちは……」

『デイリー・メール』紙などが報じているように、アーネ・スロット監督はリヴァプールで極めて厳しい状況に置かれている。リヴァプールは土曜日のFAカップでマンチェスター・シティに4-0という痛恨の敗北を喫し、敗退した。しかし、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ戦が目前に迫っているため、リヴァプールは早急に立て直さなければならない。

「スロットは現在、解任の危機に瀕している」とデイリー・メール紙は報じている。「シーズン終盤が目前に迫る中、リヴァプールの低迷は予想以上に深刻化している。土曜日のマンチェスター・シティ戦でも、その実態が改めて露呈した。」

「一部の選手は、もはやサッカーの基本的なことを一貫して行う意思も能力も失っていた。そして、その責任はスロットにある。監督としてそのような状況に陥れば、次のステップはたいてい荷物をまとめて退任することだ」と、同紙は痛烈な結論を下している。

土曜日の試合終了直後、スロット監督は英メディアから選手たちの意欲不足について問いただされた。「ゴールシーンだけを見れば、追いついていない走り、ブロックされていないクロス、ゴール前で勝てていない1対1が見える。その指摘はまったく正しい」と、オランダ人監督は応じた。

そのため、英メディアはスロット監督に残された道はただ一つ、水曜日にパリで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝で結果を出すことだと見ている。「スロット監督は今、自身の『レッドゾーン』に立っており、水曜日の試合に向けて、選手たちに信念、エネルギー、自信、そして純粋な意志力を注入する方法を見つけ出せなければ、自らを救うことはできないだろう。」

リヴァプールが水曜日の試合に向けて自信をほとんど持てない一方で、PSGは金曜日に素晴らしい最終調整を済ませた。ホームでトゥールーズを3-1で快勝したのだ。パリのチームではウスマン・デンベレが活躍したため、ヴィルジル・ファン・ダイクは彼を封じ込めるという、またしても過酷な任務を課せられることになるだろう。