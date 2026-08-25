英メディアは、シャビ・アロンソ体制下でのジョレル・ハトのまったく新しい役割について一致した見解を示している

ジョレル・ハトは新たなポジションにまだ順応している段階にあるものの、月曜夜のフラム戦での2-3の勝利を受け、英メディアは好パフォーマンスだったと評価している。オランダ代表の同選手は、シャビ・アロンソのシステムで左ウイングバックとして先発した。

アロンソは昨季にレアル・マドリーから解任された後、この夏の初めからチェルシーの監督に就任している。スペイン人指揮官はロンドンのクラブを自らの色に染めている。

実際、チェルシーはクレイヴン・コテージで1-5-2-2-1の布陣で試合に臨んだ。ハトはその中で、守備陣の左サイドで高い位置を取る役割を担った。

ジョアン・ペドロ、モーガン・ロジャーズ、コール・パーマーのゴールによって、ザ・ブルーズはこの試合を制したが、GKロベルト・サンチェスのまずいプレーもあって終盤はなお緊迫した展開となった。

ハトは先発出場し、65分に交代した。代わって投入されたのは、この夏にラージョ・バジェカーノから加入したペップ・チャバリアだった。

ハトはそれまで左ウイングバックでプレーした経験がなかったにもかかわらず、すべての新聞から及第点を与えられた。「不慣れなウイングバックの役割でプレーし、試合序盤には期待を抱かせるドリブルを見せ、うまく適応していた」と BBCは評している。同局の採点は6だった。

The Independentは、ハトのパフォーマンスをさらに高く評価した。「目を引くほど良い前進で、勢いあるランを何度も披露した（そのうちの一つは4点目のアシストにほぼつながるところだった）。守備では時折やや不安定だったが、それでも十分にしっかりしていた。採点は7」

Football LondonとThe Standardは、アヤックスの元選手にともに6をつけた。「このオランダ人選手は、左サイドバックの位置から可能な限りボールを運んで前進していた。際立っていたわけではないが、よく戦っていた」と、前者は伝えている。