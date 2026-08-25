英メディアは、シャビ・アロンソの下でジョレル・ハトに与えられるまったく新たな役割について一致している

ジョレル・ハトは新たなポジションにまだ順応中だが、月曜夜のフラム戦での2-3の勝利を受け、英メディアは好評価を与えている。オランダ代表の同選手は、シャビ・アロンソのシステムで左ウイングバックとして先発した。

アロンソは昨季にレアル・マドリーから解任された後、この夏の初めからチェルシーの監督に就任。スペイン人指揮官はロンドンのクラブを自らの色に染めている。

実際、チェルシーはクレイヴン・コテージで1-5-2-2-1の布陣で試合に臨んだ。その中でハトは、守備陣の左サイドで高い位置を取る役割を担った。

ジョアン・ペドロ、モーガン・ロジャーズ、コール・パーマーのゴールにより、ブルーズは試合を制したが、GKロベルト・サンチェスの不安定なプレーもあって終盤は緊迫した展開となった。

ハトは先発出場し、65分に交代。今夏ラージョ・バジェカーノから加入したペップ・チャバリアと代わった。

ハトはそれまで左ウイングバックでプレーしたことがなかったにもかかわらず、すべての新聞から及第点を与えられた。「不慣れなウイングバックの役割でプレーし、試合序盤には期待を抱かせるドリブルを見せ、うまく適応していた」と BBCは評している。同局の採点は6だった。

The Independentは、ハトのパフォーマンスをさらに高く評価した。「目を引いたのは、勢いあるランで前へ出ていった点だ（そのうち1回は4点目のアシストにあと一歩まで迫った）。守備では時折やや不安定だったが、それでも十分にしっかりしていた。採点は7」

Football LondonとThe Standardは、元アヤックスの選手にいずれも6をつけた。「このオランダ人選手は、可能な限り左サイドバックの位置からボールを運んで前進した。際立っていたわけではないが、よく戦っていた」と前者は記している。