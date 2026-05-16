英メディアは、サラーがスロットに放った痛烈な皮肉をこぞって報じている。

金曜夜、アーネ・スロット率いるリヴァプールはアストン・ヴィラに2-4で敗れ、今シーズン19敗目。サラーは声明でスロットに痛烈な言葉を浴びせた。英メディアも大きく取り上げている。

ガーディアン紙は「サラーは遠慮せず、発言はスロット監督への批判と受け止められる。クロップ前監督のスタイルにも言及した」と伝えた。

BBCスポーツはこれを「痛烈な批判」と伝え、カーティス・ジョーンズやヒューゴ・エキティケなどチームメイトもサラーに賛同していると報じた。

スカイ・スポーツは、33歳のウイングが今季2度目の強いメッセージをオンラインで発信したと伝えた。「リバプールの現状を痛烈に批判し、『私はこのクラブが、疑い深い者たちから信者へ、信者からチャンピオンへ変わるのを見てきた』とソーシャルメディアに投稿した」

GOALは「サラーはスロット監督の戦術を皮肉り、アストン・ヴィラ戦の敗北を受けてクロップ流『ヘビーメタル』サッカーへの回帰を訴えた」と伝えた。

インスタグラムではアンドルー・ロバートソン、ドミニク・ソボスライ、ミロス・ケルケズ、ジェレミー・フリンポン、エキティケ、ジョーンズ、ハーヴェイ・エリオット、遠藤航、ロベルト・フィルミーノ、ジョルジーニョ・ワイナルドゥムなど、多くの現役・元チームメイトが投稿に「いいね！」を押して賛同を示した。

ジョーンズは「失望的なシーズンにもかかわらず、変わらぬ支援に感謝する。これはクラブが期待する水準を大きく下回る」と語った。それでも『ガーディアン』は、シャビ・アロンソのチェルシー移籍が迫っているため、リヴァプールが同オランダ人選手を留任させると報じている。