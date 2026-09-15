イヴ・ビスマはアヤックスへの移籍成立が目前に迫っており、そのニュースはすでにイギリスメディアにも届いている。英メディアはこのMFについてかなり踏み込んだ論調を展開している。

ビスマは過去4年間トッテナム・ホットスパーと契約していたため、イングランドでこの移籍話が注目されているのは驚きではない。ただ、マリ代表MFが文句なしに良い印象を残したわけではないようだ。英メディアによれば、そのプレー面の能力に疑いの余地はない一方で、素行不良をめぐる話がいまだに大きく取り上げられている。

「スパーズで契約延長されなかったことは驚きではなかった」と、talkSPORTの記者ジャック・ジョンソンは書いている。「それは彼の最終シーズンのひざの負傷だけが理由ではなく、ピッチ外で抱えていたさまざまな問題もあった。複数回の遅刻のあと、当時の指揮官トーマス・フランクは『規律の欠如』を理由に彼をメンバー外とした」

「なお、その出来事は彼がSNSに投稿した、笑気ガスを使用している動画と直接関係していた」とtalkSPORTは伝えている。「さらに、出場停止処分のあとでさえ、彼が2度目となる笑気ガス入りの風船を使っているところを撮影されたという」

The Mirrorはこれに加え、ビスマが後に自宅への侵入被害が自身の精神状態に大きな影響を及ぼしたと説明していたと報じている。マリ代表は、そのトラウマ的な出来事によって不安、パニック、うつ、被害妄想を抱えるようになり、その結果として笑気ガスに関わるようになったと述べたという。

英メディアは、これを依然としてアヤックスにとってのリスクと見ており、さらに明確な警告も発している。「アヤックスは同じ事態の再発を防ぐため、これまでのクラブ以上にビスマを厳しく見守る必要がある」とThe Sunは書いている。

バレンタイン・ドリーセンも月曜夜、Vandaag Inside でこれに似た見解を示していた。彼もビスマ加入見通しに強い懐疑的な姿勢を見せている。「あれはどこかのマリ人で、練習に来るより笑気ガスをやっている方が多い。娯楽目的の笑気ガスだぞ、それがサッカー選手で！ ジョルディ・クライフはノア・ラングを欲しがらなかった。いわく扱いの難しい選手だからということだったが、こんな選手を連れてくるなら……問題も一緒に抱え込むことになる」

ビスマは現在、メディカルチェックを受けるためにアムステルダム入りしているとみられる。その後、MFは2027年半ばまでの契約に、さらに1年の延長オプション付きでサインする見込みだ。