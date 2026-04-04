英メディアは容赦なく、マンチェスター・シティ対リヴァプール戦後にオランダ人選手2人を酷評した

リヴァプールは土曜日、FAカップ準々決勝のマンチェスター・シティ戦で完敗を喫した。エティハド・スタジアムでの試合は、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームが4-0で圧勝し、エルリング・ハーランドのハットトリックが最大のハイライトとなった。特にヴィルジル・ファン・ダイクとアルネ・スロット監督は、英メディアから厳しい批判を浴びている。

GOALは最も辛辣で、ヴィルジル・ファン・ダイクに衝撃的な「2」の評価を与えている。「彼の怠慢なファウルがPKを招き、他のゴールでも常に後手に回っていた。かつての彼の面影は微塵もなかった」と同メディアは記している。 アルネ・スロット監督も3点という厳しい評価を受けた。「彼のシステムは一時的に機能したが、逆境におけるチームの反応は彼の責任だ」

Liverpool.comはファン・ダイクに対し5点とやや寛大だが、依然として批判的だ。「彼はいくつかの良い守備を見せたが、オライリーを倒してPKを献上してしまった。彼にそんな場面はめったに見られないが、リヴァプールにとって痛手となった」と評している。

さらに、3-0となった劇的な場面でのファン・ダイクのプレーについても強く指摘されている。「セメニョが背後から飛び込んできたが、ファン・ダイクは単純に反応が鈍かった」

スロットもまた、Liverpool.comから間接的に批判を受けている。同メディアは、守備陣が「求められるレベルには到底及ばなかった」と評している。同メディアによれば、チームは「バラバラにされ」、短時間で試合を完全に手放してしまったという。

『デイリー・エクスプレス』はさらに辛口で、ファン・ダイクに4点をつけた。「彼は不器用なプレーでPKを献上し、ハーランドのハットトリックを許した。キャプテンにとって惨めな午後だった」というのが同紙の評だ。

『This Is Anfield』もこの批判に同調し、ファン・ダイクに4点をつけた。「リヴァプールが試合の流れを掴んでいたまさにその瞬間に、PKの場面であれほど不器用なプレーを見せた。彼はその後、決して立ち直ることができなかった。」

スロット監督も同様に4点と評価された。「彼の采配は先制点までは機能していたが、チームが逆境にこれほど対応できなかったのは、結局のところ彼の責任だ。」