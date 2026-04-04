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Emirates FA Cup Quarter-Final Manchester City v Liverpool Erling Haaland of Manchester City scores his hat-trick to make it 4-0 during the Emirates FA Cup Quarter-Final match Manchester City vs Liverpool at Etihad Stadium, Manchester, United Kingdom on 04 April 2026 (Photo by Mark Cosgrove News Images) Manchester Etihad Stadium Greater Manchester United, ManU Kingdom Copyright: xMarkxCosgrove NewsxImagesxImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

英メディアは容赦なく、マンチェスター・シティ対リヴァプール戦後にオランダ人選手2人を酷評した

マンチェスター・シティ 対 リヴァプール
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リヴァプールは土曜日、FAカップ準々決勝のマンチェスター・シティ戦で完敗を喫した。エティハド・スタジアムでの試合は、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームが4-0で圧勝し、エルリング・ハーランドのハットトリックが最大のハイライトとなった。特にヴィルジル・ファン・ダイクとアルネ・スロット監督は、英メディアから厳しい批判を浴びている。

GOALは最も辛辣で、ヴィルジル・ファン・ダイクに衝撃的な「2」の評価を与えている。「彼の怠慢なファウルがPKを招き、他のゴールでも常に後手に回っていた。かつての彼の面影は微塵もなかった」と同メディアは記している。 アルネ・スロット監督も3点という厳しい評価を受けた。「彼のシステムは一時的に機能したが、逆境におけるチームの反応は彼の責任だ」

Liverpool.comはファン・ダイクに対し5点とやや寛大だが、依然として批判的だ。「彼はいくつかの良い守備を見せたが、オライリーを倒してPKを献上してしまった。彼にそんな場面はめったに見られないが、リヴァプールにとって痛手となった」と評している。

さらに、3-0となった劇的な場面でのファン・ダイクのプレーについても強く指摘されている。「セメニョが背後から飛び込んできたが、ファン・ダイクは単純に反応が鈍かった」

スロットもまた、Liverpool.comから間接的に批判を受けている。同メディアは、守備陣が「求められるレベルには到底及ばなかった」と評している。同メディアによれば、チームは「バラバラにされ」、短時間で試合を完全に手放してしまったという。

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デイリー・エクスプレス』はさらに辛口で、ファン・ダイクに4点をつけた。「彼は不器用なプレーでPKを献上し、ハーランドのハットトリックを許した。キャプテンにとって惨めな午後だった」というのが同紙の評だ。

This Is Anfield』もこの批判に同調し、ファン・ダイクに4点をつけた。「リヴァプールが試合の流れを掴んでいたまさにその瞬間に、PKの場面であれほど不器用なプレーを見せた。彼はその後、決して立ち直ることができなかった。」

スロット監督も同様に4点と評価された。「彼の采配は先制点までは機能していたが、チームが逆境にこれほど対応できなかったのは、結局のところ彼の責任だ。」

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