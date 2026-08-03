イギリスメディアは、日曜午後に行われたリーズ・ユナイテッドとのプレシーズンマッチで見せたリヴァプールの内容に感銘を受けている。一方で、各紙はレッズの2つの側面に大きな懸念を示している。

リヴァプールは今季3試合目のプレシーズンマッチに非常に良い入りを見せた。前半にはアンドニ・イラオラ率いるチームがルーク・チェンバースとフロリアン・ヴィルツのゴールにより、余裕を持って2-0とリードした。

ハーフタイムにはイラオラが大幅な交代を行い、これがリヴァプールの陣容には裏目に出た。後半はリーズがホームチームを圧倒。試合終了時のスコアは2-4だった。

Daily Mailは、前半の内容には感銘を受けつつも、リヴァプールに厳しい評価を下した。「リヴァプールはフレッシュでダイナミックだった。まさにイラオラが目指すスタイルだった。スピードと強度にあふれていたが、後半は崩壊した」

「本当にまだやるべきことは多い。特にセットプレー時の守備は本当にひどかった」と同メディアは結論づけた。

また、Sky Sportsも、リヴァプールがロングスローやCKでの守備を完全に崩されていたと指摘し、さらにハーフタイム後にチームの足を引っ張った非常に手薄な選手層にも言及した。「彼らは素晴らしい入りを見せたが、後半は完全に崩れた。イラオラにはまだ多くの仕事が残されている」

The Athleticは、昨季の大型補強であるアレクサンダー・イサクとヴィルツのプレーを高く評価した一方で、特に最終ラインの選手層にも目を向けた。「センターバックと右サイドバックは本当に層が薄い。すべてが崩壊したその様子は、まだどれだけ補強が必要かを物語っている。セットプレー守備も大して改善されていない」