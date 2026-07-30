ブリストル・シティとニューカッスル・ユナイテッドの親善試合後、スベン・ボトマンは英メディアから厳しい批判を浴びた。センターバックのボトマンは4-1での敗戦後、いくつもの非常に低い採点を受けている。

ブリストル・シティは本拠地で、ニューカッスルの来訪チームを相手に圧倒的な強さを見せた。25分にはサム・グリーンウッドが直接FKから先制点を挙げた。

その4分後、ボトマンはロレント・トライにあっさりとかわされ、トライは落ち着いてボールを隅へ流し込んだ。ニューカッスルはFKを要求したが、与えられなかった。

後半開始直後にはマックス・バードがマグパイズを3-0のビハインドに追い込み、その後アウェーチームはハーヴィー・バーンズのゴールで3-1まで返した。

だが、エディ・ハウ率いるチームにとってそれも結局は意味をなさなかった。終了10分前、サム・ベルがゴール前へ鋭いボールを送ると、ボトマンはそのクロスをクリアしようとしたものの、うまくミートできず、ボールはニック・ポープの後ろへ転がり込んだ。4-1となった。

地元メディアはこのセンターバックのパフォーマンスをまったく評価しなかった。『Shields Gazette』は「オランダ人にとって悪夢だった。すでに3度まずい場面があり、4点目の失点に至っては自ら決めてしまった」と記し、彼のプレーに2点をつけた。

また、『The Newcastle Chronicle』も、アヤックスやSCヘーレンフェーンなどでプレーした元選手に非常に厳しかった。「トライのゴールでは簡単にかわされ、バードのゴールでも反応があまりに遅かった。おまけに最後は自分のゴールにまで蹴り込んだ。3点」

一方、ショーン・ステュールには称賛の声が寄せられた。『The Chronicle 』は7点を与え、「実年齢（18歳）以上に成熟したプレーを見せている。この試合で評価に値した唯一の選手だ」と評した。

『Shields Gazette.』は「前半には非常に見事なトラップとパスがいくつかあった。後半は存在感を示せなかったが、この試合から多くを学んだはずだ。いずれにせよ、ニューカッスルがクラブに来たばかりの18歳に頼るようではいけない」と書いた。