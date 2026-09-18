ジョーダン・ヘンダーソンは、チェルシーでの公式戦デビューで極めて苦しい一夜を過ごした。元アヤックスMFは金曜夜、古巣ブレントフォード戦で先発出場したものの、0-3の痛恨の敗戦を防ぐことはできなかった。試合後、イングランドメディアは36歳のMFに厳しい評価を下している。

ヘンダーソンはワールドカップ中に負った手首の負傷から回復し、シャビ・アロンソ監督からチェルシー加入後初の先発の機会を与えられた。MFはダブルボランチのうち、より守備的な役割でプレーしたが、昨季まで所属していたブレントフォードのサポーターからは、ほぼボールに触れるたびにブーイングを浴びた。

Evening Standardによると、ヘンダーソンはチェルシーのプレーのテンポをほとんど上げられなかったという。 「すべてがあまりにも緩慢だった」と同紙は記している。ヘンダーソンはアンカーとしてバランスを取る役割を担ったが、同メディアによれば、パスには明らかに鋭さと縦への意識が欠けていた。評価点は4となっている。

また、The Sunもヘンダーソンに4点をつけた。同紙は、このベテランがいくつかシンプルなコンビネーションを見せたとしつつも、パスがあまりにも頻繁に横か後ろへ流れていたと指摘。さらに、セットプレーでも説得力を欠いたとしている。

特に問題となったのは、ブレントフォードの2点目の場面だった。ヘンダーソンがボールを失うと、その後ミッケル・ダムスゴーアがケビン・シャーデを裏へ走らせた。GKエミリアーノ・マルティネスはそのシュートをいったん防いだものの、イゴール・チアゴが素早く反応し、こぼれ球を押し込んだ。The Sunは、この場面でヘンダーソンが決定的な2-0の失点に明確な責任を負っていたと伝えている。

ブレントフォードのファンはこの瞬間を目に見えて楽しんでおり、すぐさまクラブの元選手に向けてチャントを浴びせた。「ジョーダン、ジョーダン、今、何対何だ？」とスタンドから響いた。

さらに、元アヤックスのジョレル・ハトが試合を通じてベンチに座ったままだったことも目を引いた。