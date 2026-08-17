英メディアがコーディ・ガクポの大きな変化に注目、リバプールに助言も

コーディ・ガクポが日曜日、リバプールで大きなインパクトを残した。オランダ代表のアタッカーはコモとの親善試合で大きな価値を示し、チームは2-0で勝利した。英メディアはそのプレーを称賛している。

試合開始から22分、ガクポがアンフィールドを沸かせた。ジェレミー・フリンポンからボールを受けると、左足で収め、その同じ「利き足ではない」左足でGKの脇を抜いてシュートを決めた。

リバプールの2点目でも、ガクポは大きな役割を果たした。元PSVの選手は低いボールをゴール前に送り、そこからジェレミー・ジャケが押し込んだ。

それは、ザ・レッズのユニフォームを着たガクポの最後の瞬間になった可能性もある。というのも、彼はすでにトッテナム・ホットスパーと個人合意に達しており、同クラブは獲得を強く望んでいるからだ。

現在、トッテナムはロンドン移住を望んでいるガクポに対し、7000万ユーロのオファーを提示している。リバプールは最初のオファーを拒否したが、移籍に完全に否定的というわけではない。

ただ、日曜日の試合後、英メディアはクラブが本当にガクポを売るべきなのか疑問を投げかけている。「ガクポは、彼を売却した場合に何を失うことになるのかをリバプールに思い出させている…」とThe Mirrorは書いている。

また、 This is Anfieldもガクポの残留を望んでいる。「彼は今、ユルゲン・クロップの下にいた時と同じように、より主体的なチームの中で少し内側に入ってプレーしている。だからこそ、彼を残すのは理にかなっている。このチームに完璧にフィットしている」と、このファンメディアは記した。

地元メディアのLiverpool Echoも同様に感銘を受けていた。「再び左サイドで力強いパフォーマンスを披露。先制点のチャンスを自信たっぷりに決め、多くのエネルギーとアグレッシブさを見せたうえで、2点目もお膳立てした」