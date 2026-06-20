パラグアイ代表は土曜未明のワールドカップ・グループステージ第2節でトルコ代表に1-0で勝利した。

試合唯一の得点はキックオフから65秒で生まれたマティアス・ガラルサのゴールで、大会最速記録となった。パラグアイは後半の大半を10人で戦ったが、リードを守り切った。

前半終了間際にはエースのミゲル・アルミロンが新ルール違反で退場したが、GKオルランド・ジールが好セーブ連発でリードを守った。

この結果、アメリカがグループ4首位を確定。トルコは2敗目で決勝トーナメント進出が消えた。パラグアイは木曜の最終戦でオーストラリアと2位を争う。

パラグアイは第1節で米国に4-1で大敗したが、戦術変更で立ち直った。初戦を欠場したアトランタ・ユナイテッドのガラルサを先発起用し、 開始1分5秒、25ヤードの左足シュートでネットを揺らし、監督の期待に応えた。

トルコは前半、直接FKからミルト・モルドルのヘディングがクロスバーとポストに当たって跳ね返った。

モルドルは前半アディショナルタイムの乱闘でも中心人物となり、このトラブルがアルミロンの退場につながった。

発端は、ピッチ中央でのファウル後にアルメロンとムルドルが口論になったこと。アルメロンが口元を覆いながら話しかけたため、ムルドルは直ちにイヴァン・バートン主審に罰則を要求した。

バートン主審はVARを確認し、新ルールに従って即座にアルミロンにレッドカードを提示した。

トルコは2試合連続でボールを支配したものの、決定力を欠いた。オーストラリア戦（0-2）に続き敗れ、24年ぶりのW杯は早期の幕切れとなった。