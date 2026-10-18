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Siep Engelen
翻訳者：

苦戦の末に勝利したフェイエノールト、ある選手に賛辞「圧巻だ。なんて素晴らしい選手なんだ」

フェイエノールト
ジヴァイ・ゼヒエル
アニス ・ハジ ムーサ

土曜夜に敵地でテルスターと対戦したフェイエノールトの出来は説得力を欠いた。それでも、ロッテルダムのクラブは勝ち点3を持ち帰った。そんな中、称賛を集めた選手が一人いる。ジヴァイ・ゼヒエルだ。 

「フェイエノールトにとって比較的出来の悪い試合だったが、ゼヒエルがリードに通したあのパスは見事だった」。シュールト・モッサウはESPNGoedemorgen Eredivisieでそう切り出した。32分に出したスルーパスのことで、そのプレーからセム・ステインによる1－3のゴールが生まれた。 

「本当に素晴らしい選手だ」と、現在スリナム代表監督を務めるヘンク・フレーザーも評価する。ゼヒエルの映像を頻繁に見ていることも明かした。 

「それにはウルリヒ・ファン・ゴッベル（スリナム代表のアシスタントコーチ、編集部注）からの働きかけもある。彼は一日中ゼヒエルの話をしている。コモ戦でのあのゴールも素晴らしかった」とフレーザーは語った。 

アニス・ハジ・ムサ

一方、普段はフェイエノールトで際立つ選手の一人であるアニス・ハジ・ムサには、テルスター戦のプレーを受けて批判の声が上がった。「前線の選手たちは……。ハジ・ムサが何をしていたのか、本当に分からない」とケース・クワクマンはESPNDe Eretribuneで語った。 

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「水曜日（チャンピオンズリーグのコモ戦、編集部注）の彼を見ると、興味深い。そうなるとメンタルの問題だろう」とクワクマンは見解を示し、マリオ・ベーンも同調した。「ボールを持ったときの彼の能力については、何も言う必要がない。でも、今日の彼をまた見ると……」

「不必要なボールロストがあまりにも多い」とベーンは嘆く。「それが出始めると、試合中ずっと続いてしまう」

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