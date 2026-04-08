苦情と緊急要請…セラミカ戦後の出来事を受け、アル・アハリが怒りの公式声明

アル・アハリ・クラブは、エジプト・プレミアリーグでのセラミカ・クレオパトラ戦を裁いた主審マフムード・ワファに対し、サッカー協会へ正式な申し立てを行ったと発表した。また、試合で物議を醸した場面に関し、VARルームで同僚のマフムード・アーシュールと交わされた会話の内容を聴取するよう求めた。

アル・アハリは昨日火曜日夜、優勝決定グループ第1節でセラミカ・クレオパトラと1-1で引き分けた。

しかし後半のアディショナルタイムに論争となるプレーがあり、ヤーシン・マルイーのクロスがペナルティーエリア内でアフマド・ハーニーの手に当たったものの、ワファ主審はPKを認めず、赤いチームの選手たちの怒りを招いた。

アル・アハリは本日水曜日、公式サイトに掲載した声明で「クラブは本日、リーグで昨日のセラミカ戦を担当した審判マフムード・ワファに対し、サッカー協会に申し立てを提出した。申し立てでは、判定ミスが依然として大会の黒点であること、そしてマフムード・ワファ主審が競技規則に反する露骨なミスを犯し試合結果に影響を与えたこと、アル・アハリに正当なPKを与えなかったこと、さらに言動および手で選手たちへの侮辱行為を行ったことを記した」と述べた。

さらに「申し立てでは、PKとすべきプレーの確認中に、主審とVAR担当審判の間で交わされた会話を聴取するよう求めた。これは世界のあらゆるリーグで行われていることにならうものであり、審判委員長オスカル・ルイスの発言――所定の手数料を支払うことを条件に、各クラブにその権利があると確認した――にも基づく」と付け加えた。

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声明では「大会の公正性と透明性を担保するため、主審とVAR審判の会話の詳細を公表することも求めた。また、クラブは手数料を速やかに支払うことを約束する」と続けた。

またアル・アハリは、試合後に主審がアル・アハリの選手たちに対して下した恣意的な判断についても調査を求めた。主審が犯した一連のミスに加え、チームのあらゆる構成員に対する暴行や脅迫があったとしている。

また、昨日の試合の担当審判としてマフムード・ワファ氏が任命されたことについても調査を求めた。同氏は第1回戦でも両チームの試合を担当しており、その際にもアハリおよび同選手たちに対して同様の誤りを犯していたにもかかわらず、不可解な理由で審判委員会がこの審判の起用に固執しているという。さらに同氏は、リビアでのユース大会に参加した後、数時間前に帰国したばかりだった。

アハリは声明の締めくくりで、「審判マフムード・ワファが行ったことについて、あらゆる関係当局に対し、必要なあらゆる手続きを取る権利をクラブとして留保する」と述べた。

なお、アハリはリーグの優勝決定グループで勝ち点41の3位につけており、首位ザマレクに勝ち点5差をつけられている。