レアル・マドリードはシーズン序盤、負傷者の多発という表に出にくい問題に苦しんだ。ジョゼ・モウリーニョ監督は開幕から5試合を相次ぐ欠場者を抱えたまま戦わざるを得ず、戦術的な選択肢が制限されるなど、この問題は指揮官の計算に影を落とした。

最初の4試合において、モウリーニョはメンディ、ロドリゴ、ミリトン、チュアメニ、ティアゴ・ピタルシュ、エンドリック、アセンシオの7選手を負傷で欠いた。その後、インテル戦で一部の選手が復帰したものの、代わりにカマヴィンガ、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバを出場停止で失った。

ラージョ・バジェカーノ戦でアセンシオが復帰し、欠場者リストが減少したことで、モウリーニョは異なる状況に置かれることになった。起用可能な選手が22名にまで増えたのは、レアル・マドリードが9日間でリーグ戦3試合を戦い、その締めくくりに首都ダービーとなるアトレティコ・マドリードとの一戦を控えるという、極めて重要なタイミングでのことだった。

この増加により、モウリーニョはメンバーを入れ替え、選手たちのコンディションを維持するためのより大きな余地を得ることになる。特に、ミリトン、メンディ、ロドリゴの長期離脱を除けば、現在チームはどのポジションにも不足を抱えていない。

モウリーニョは、選択肢が増えることで一部の選手を起用し、他の選手には休養の機会を与えることが可能になると語り、連戦のプレッシャーに対応できる選手層を持つことの重要性を強調した。

負傷者は、昨シーズンにレアル・マドリードが苦しんだ最も大きな要因の一つだった。チームは60件の負傷に見舞われ、15試合で7名以上の選手を欠く事態となった。

数字は現在の改善の度合いを物語っている。レアル・マドリードはラージョ・バジェカーノ戦をここ5か月間で最も少ない欠場者数、わずか3名で迎えることになる。欠場者がこれほど低い水準に達するのは、アラベス戦でロドリゴ、クルトワ、アセンシオが欠場した4月21日以来のことである。