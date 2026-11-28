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バルセロナに所属するエジプト人の若手FWハムザ・アブデルカリムを、再び身体の不調が襲っている。カタルーニャのクラブのリザーブチームでの練習中に、症状がぶり返した。

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モロッコ人ジャーナリストのアシュラフ・ベン・アヤド氏によると、ハムザは昨日の金曜日、セカンドチームでの練習中に再び不調を訴えた。将来を嘱望されるエジプト人選手にとって、新たな後退となった。

ベン・アヤド氏はSNS「X」の自身のアカウントで「ハムザは昨日、セカンドチームでの練習中に再び不調を訴えた」と伝えている。

ハムザは先週も同様の身体的な不調で欠場しており、バルセロナ・アトレティックの一員としてエスパニョールのセカンドチームと戦うカタルーニャ・ダービーに出場できなかった。

また、トップチームに帯同する予定だったにもかかわらず、ラ・リーガ第13節ビジャレアル戦に向けたドイツ人指揮官ハンス・フリック監督の招集メンバーからも外れた。

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その週、ハムザは過密な日程をこなす見込みだった。ジュリアーノ・ベレッチ監督が率いるリザーブチームの試合メンバーに入り、その後トップチームに合流する予定だったのだ。バルセロナではトップチーム、セカンドチームの双方で離脱者が相次いでいたためである。

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カタルーニャのクラブは、こうした身体的な不調を抱える同選手に無理をさせない判断を下した。ハムザは先週の金曜日、リザーブチームの試合に備えるとともに、トップチームの練習に一部参加する可能性も見据えて、ベレッチ監督の下で練習していた。

ハムザの今シーズンの公式戦出場時間は131分。内訳はトップチームで12分、リザーブチームで74分で、リザーブチームでは唯一出場した試合でゴールを挙げている。このほか、U-19チームでも45分プレーした。

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2008年1月1日生まれのハムザ・アブデルカリムは、アル・アハリの育成組織で育ち、カタールで開催された2025年のU-17ワールドカップではU-17エジプト代表として2ゴールを挙げ、注目を集めた。

このエジプト人FWは2026年初めにアル・アハリからのレンタルでバルセロナに加入し、その後6月にスペインのクラブが買い取りオプションを行使して完全移籍となった。

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ほどなくしてハムザはフリック監督率いるトップチームに昇格し、バルセロナでプレーする初のエジプト人選手となった。

アブデルカリムは、フリック監督の陣容にはない選択肢をもたらす存在だ。屈強な体格を持つセンターフォワードで、ゴールに背を向けてのプレーが可能なうえ、空中戦にも長け、フィニッシュの能力も備えている。