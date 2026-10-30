「1月には再びプレーしたいと思っているし、そうなるはずだ」とサンチェスはポルトガル紙A Bolaに強調した。「良い形で復帰し、所属クラブのためにベストを尽くし、何よりも好きなことに最大限の情熱を持って取り組みたい」

9月初め、本来は来夏まで有効だったサンチェスとパリ・サンジェルマンの契約が解除された。以来、29歳の同選手は新たなクラブを探しているが、これまでのところ見つかっていない。

「苦しい時期を過ごしてきた」と、サンチェスは度重なる負傷に見舞われてきたこれまでのキャリアを振り返った。「残念ながら、できれば避けたかった負傷を経験した。でも、そのどれもプロ意識の欠如が原因ではなかった」と語り、常に模範的に振る舞ってきたと強調した。

レナト・サンチェスがバイエルンへ移籍したのはいつ？

サンチェスはかつて、世界有数の中盤の有望株と目されていた。2016年、当時18歳だったサンチェスはポルトガル代表として欧州選手権を制し、優勝までの道のりで先発の座を確保していた。その直後、移籍金3500万ユーロでベンフィカ・リスボンからバイエルンへ移籍したが、ミュンヘンで高い期待に応えることはできなかった。

サンチェスはバイエルンと3年間契約し、公式戦53試合に出場した。2017-18シーズンにスウォンジー・シティへ期限付き移籍した後、2019年にバイエルンを完全に離れ、移籍金2000万ユーロでリールへ加入。そこでキャリアに再び勢いをつけ、2022年にPSGへ移籍した。

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しかし、その後の4年間でパリのクラブでの出場はわずか27試合にとどまった。負傷にたびたび妨げられ、好印象を残すこともまれだった。ローマ、母国のベンフィカ、パナシナイコスへの期限付き移籍でも状況は持続的には好転せず、昨季はギリシャのクラブで24試合に出場した。

レナト・サンチェス、ポルトガル代表では約5年間プレーせず

サンチェスの取り組みは、ずいぶん前からポルトガル代表復帰にはつながっていない。これまでの代表戦32試合のうち、最後に出場したのは2021年11月だった。「まさに自分のプロ意識があったからこそ、欧州屈指のクラブのいくつかでプレーできた。そうしたクラブは皆、レナトがどのように取り組んできたかを知っている」と語り、プロとして自らを責めるべき点はないと強調した。「人によっては、ほかの人よりもつらい時期を経験する。自分の人生のその時期は、もう過ぎ去ったと思う」

一方、1月にどのクラブに加入する可能性があるかは、まったく分かっていない。昨夏にはウニオン・ベルリンが関心を示しているとの噂があったが、ブンデスリーガ復帰が具体化することはなかった。9月末にはFoot Mercatoが、サンチェスは欧州サッカーを離れ、ブラジルの名門コリンチャンス・サンパウロに加入する可能性があると報じていた。