共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドのトップチームで一度も試合に出場していないJJ・ガブリエルの移籍が、世界中で大きな話題を呼んでいる。まるでレジェンドのような退団動画、メディアの大騒ぎ、そしてマドリーのレジェンドからは「才能が歩み出す前に壊してはいけない」との強い警告が発せられた。

広告

レアル・マドリーOBのフェルナンド・モリエンテスが、レアル・マドリーによる若手JJ・ガブリエル獲得のリスクについて警鐘を鳴らし、「こうした若者たちを惑わせないことが重要だ」と語った。

この元スペイン人ストライカーは、番組「エル・パルティダソ・デ・コペ」で、マンチェスター・ユナイテッドからの若手選手の移籍を取り巻く過熱報道のリスクについて分析した。

レアル・マドリーがマンチェスター・ユナイテッドからJJ・ガブリエルを獲得したことは、サッカー界で大きな議論を呼んでいる。フアンマ・カスターニョとフェルナンド・モリエンテスは、この若手選手を取り巻く状況と、あまりにも大きな期待について分析を行った。

スペインのジャーナリストであるフアンマ・カスターニョは、同選手がまだマンチェスター・ユナイテッドのトップチームでプレーしていないにもかかわらず退団動画が公開されたことに驚きを示し、「ユナイテッドへの別れの動画を見たとき、『でも、まだトップチームでプレーしていないじゃないか』と思った。まるでマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが別れを告げているかのようだ」とコメントした。

広告 広告

カスターニョは、この若手選手をめぐる騒ぎ全般について「少し大げさだ」と表現した。

Related Topics

一方のモリエンテスは、こうした状況に潜むリスクについて、より踏み込んだ分析を披露した。元ストライカーは、最大の問題は「選手を惑わせ、選手の実像をゆがめてしまうこと」にあると見ている。

同氏の分析によれば、この種の獲得は「賭け」として扱うべきであり、最初から期待値をコントロールすることが不可欠だという。

広告

モリエンテスは、クラブが選手本人やその周囲に対して明確な姿勢を示すことの重要性を強調し、「我々が君と契約するのは、段階的に成長してもらうためだ」と伝えるべきだと語った。さらに「成功できずに去らなければならなかった選手や、成功を収めながらも少しずつ地位を築かなければならなかった選手の例を示す必要がある。それが今の彼には欠けている」と指摘した。

元レアル・マドリーのストライカーは、この最初の段階をうまく管理できなかった場合の結果について警告し、後になって若手選手をゼロ地点に戻すのは難しいため、彼らを惑わせないことが重要だと強調。メンタル面と若い才能の育成に焦点を当てた。

広告

「エル・パルティダソ・デ・コペ」のコメンテーターを務める同氏によれば、カギとなるのは、選手を過度なプレッシャーから守り、謙虚さを保たせることだ。そうすることで、育成過程の重要な段階を飛ばすことなく、持てる潜在能力を最大限に伸ばすことができるという。

モリエンテスは、レアル・マドリーが向き合っているのは並外れた才能だが、まだ道のりの入り口に立ったばかりであり、最大の過ちは、選手が歩み出す前から「もう到達した」と感じてしまうことだと考えている。

広告

若くしてレアル・マドリーのような規模のクラブに移籍することは、絶好のチャンスになり得る一方で、賢明かつ冷静に対処しなければ、重い負担に変わる可能性もある。

モリエンテスは、ピッチで積み重ねてきた長いキャリアの経験をもとに語った。大きなプレッシャーや期待が若手選手のキャリアにどのような影響を及ぼし得るのか、そして謙虚さと段階的な努力が、開花する才能と早々に消えていく才能との違いをどう生み出すのかを、身をもって経験してきたのだ。

広告

この元ストライカーは、今のレアル・マドリーの役割は選手を技術的に育てることだけにとどまらず、精神的に守り、メディアの喧騒から遠ざけ、焦らずに成熟するための十分な時間を与えることにまで及ぶと考えている。ベルナベウのトップチームへの道は長く険しく、大きな忍耐が求められる。そして、メディアやSNSで自分について何が言われているかに気を取られるのではなく、トレーニングと成長に集中できる環境が必要だというのだ。