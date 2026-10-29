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ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、11月にシンガポールで行われる日本および開催国シンガポールとの国際親善試合に向け、26選手を招集した。イタリア人指揮官は、強固なチームの中核を維持しながら新世代への移行を加速させる方針を示した。

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アンチェロッティ監督、2026年最後のブラジル代表メンバーを発表

カルロ・アンチェロッティ監督は、2026年最後の国際試合に臨むブラジル代表26人を、リオデジャネイロのブラジルサッカー連盟（CBF）本部で正式に発表した。ブラジル代表は東南アジアへ遠征し、11月14日に日本と対戦。その後、11月17日にシンガポール・ナショナルスタジアムで開催国シンガポールと対戦する。

メンバーには23歳未満の選手が15人、五輪代表の選考対象となる選手が9人含まれている。

今回の試合は、アメリカで行われた2026年ワールドカップでの対戦以来、ブラジル代表が初めて日本と再会する機会となる。

アンチェロッティ監督、世代交代の方針を説明

メンバー発表会見で、アンチェロッティ監督は代表チームに新たな流れをつくりたいという考えを説明した。「今は相手の実力に注目する以上に、自分たちが何をすべきか、チームの刷新計画、そして新しい世代を見いだすことに集中しなければならない時期だ」と語った。

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「非常にバランスが取れた、とても若いメンバーだ……。将来を強く見据えたチームになっている」

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さらに「この若い選手たちの成長を見守りながら、良いプレーをし、唯一の目標である試合に勝つために全力を尽くすことで、世代交代を進めなければならない」と付け加えた。

シンガポールでの親善試合に臨むブラジル代表全メンバー

アンチェロッティ監督が選出した26人は、各ポジションで世界的なスター選手と将来有望な若手が組み合わさった顔ぶれとなっている。

GK： ベント（アル・ナスル）、ルーカス・ペッリ（トリノ）、ペドロ・モリスコ（コリチーバ）。

ベント（アル・ナスル）、ルーカス・ペッリ（トリノ）、ペドロ・モリスコ（コリチーバ）。 DF： アルトゥール・ディアス（アトレチコPR）、カルロス・アウグスト（インテル）、ドウグラス・サントス（ゼニト）、ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、ジャイル・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト）、ジョナタン・ジェズス（クルーズ）、ヴァンデルソン（モナコ）、ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ）、ウェズリー（ローマ）。

アルトゥール・ディアス（アトレチコPR）、カルロス・アウグスト（インテル）、ドウグラス・サントス（ゼニト）、ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、ジャイル・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト）、ジョナタン・ジェズス（クルーズ）、ヴァンデルソン（モナコ）、ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ）、ウェズリー（ローマ）。 MF： アンドレ・ルイス（コリンチャンス）、アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド）、ブルーノ・ギマランイス（アーセナル）、ダニーロ（ボタフォゴ）、ガブリエウ・ボンテンポ（サントス）、ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ）、マルロン・ゴメス（シャフタール・ドネツク）。

アンドレ・ルイス（コリンチャンス）、アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド）、ブルーノ・ギマランイス（アーセナル）、ダニーロ（ボタフォゴ）、ガブリエウ・ボンテンポ（サントス）、ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ）、マルロン・ゴメス（シャフタール・ドネツク）。 FW： アリソン・サンタナ（シャフタール・ドネツク）、アラン（マンチェスター・シティ）、エンドリッキ（レアル・マドリー）、エステヴァン（チェルシー）、ハフィーニャ（バルセロナ）、ラヤン（ボーンマス）、ヴィニ・ジュニオール（レアル・マドリー）。

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ブラジル代表、2028年コパ・アメリカに向けた道筋を描く

今後の親善試合に向けた今回のメンバー発表は、アンチェロッティ監督がブラジル代表を率いて8度目の招集となる。同監督は、将来の大会に向けてチームづくりを進めている。

コーチングスタッフは、ワールドカップ予選の公式戦に向けて、各選手の成長を見極める。

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アンチェロッティ監督率いるチームは来月初め、シンガポールに集結する。