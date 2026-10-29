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バイエルン・ミュンヘンの若手MFトム・ビショフは、マクデブルクに6-1で勝利したDFBポカールの一戦で攻撃を組み立て、喜びを表した。マイケル・オリーセのゴールを見事なパスでアシストしたビショフは、アリアンツ・アレーナでのホームサポーターの声援を称えた。

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若手の活躍でバイエルンがカップ戦突破

DFBポカール2回戦でバイエルン・ミュンヘンがマクデブルクに6-1で勝利した一戦では、トム・ビショフら複数の若手選手が先発に抜擢された。ビショフは刷新された中盤でレナート・カールとともにプレーした。

ビショフは早々に存在感を示し、巧みなパスでイスマエル・サイバリを見つけた。サイバリが折り返し、マイケル・オリーズが先制点を決めた。

この試合では、途中出場したダヴィド・サントス・ダイバーもクラブのトップチームで初ゴールを挙げた。

ビショフ、マクデブルクとの厳しい戦いとファンの後押しに言及

自身のプレーを振り返り、ビショフは序盤、マクデブルクが中央のエリアでバイエルンを苦しめたと認めた。「彼らに実力があり、良いサッカーをすることは分かっていた」とビショフは語った。

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「彼らはピッチのあらゆる場所で僕たちを追いかけてきた。簡単ではなかったけれど、予想していたことだ」

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「最終的には、僕たちにとって非常に妥当な勝利だ。ファンの前でプレーするのは純粋に楽しい。いつも僕たちを支えてくれるし、アリアンツ・アレーナでプレーするのは本当に素晴らしい」と付け加えた。

ダンクス助監督、後半の試合運びを評価

アーロン・ダンクス助監督は、後半にマクデブルクのプレスの仕組みに対応した若手選手たちを称賛した。「後半は自分たちのリズムをつかみ、それによって試合をコントロールできた」とダンクスは述べた。

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「今夜は本当にうれしいが、簡単ではなかった」

ビショフの創造性あるパスとカールの活発な攻撃参加が、マクデブルクの守備を崩す上で重要な役割を果たした。

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若手選手たち、デア・クラシカーでの起用に備える

カップ戦での試練を乗り越えたビショフらバイエルンの若手選手たちは、土曜日に行われるボルシア・ドルトムントとの重要な一戦で起用されれば、応える準備ができている。

若手選手たちの結束は、バイエルンが選手を入れ替える際の選択肢を引き続き支えている。

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バイエルンはデア・クラシカーでの勝ち点3獲得に全神経を集中させる。