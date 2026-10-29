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ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、11月にシンガポールで行われる日本および開催国シンガポールとの国際親善試合に向け、26選手を招集した。イタリア人指揮官は、強固なチームの中核を維持しながら、新世代の台頭を加速させる方針を示した。

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アンチェロッティ監督、2026年最後のブラジル代表メンバーを発表

カルロ・アンチェロッティ監督は、2026年最後の国際試合に臨むブラジル代表26人を、リオデジャネイロのブラジルサッカー連盟（CBF）本部で正式に発表した。ブラジル代表は東南アジアに遠征し、11月14日に日本と対戦。その後、17日にシンガポール・ナショナルスタジアムで地元シンガポールと対戦する。

メンバーには23歳未満の選手が15人、オリンピック代表に選出される資格を持つ選手が9人含まれている。

ブラジル代表が日本と対戦するのは、米国で行われた2026年ワールドカップでの対戦以来となる。

アンチェロッティ監督、世代交代の方針を説明

メンバー発表の記者会見で、アンチェロッティ監督は代表チームに新たな活力をもたらす考えを説明した。「今は対戦相手の質に目を向ける以上に、我々が何をすべきか、チームの世代交代の計画、新たな世代を見いだすことに集中する必要がある」と語った。

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「非常にバランスが取れた、とても若いメンバーだ……。将来を強く見据えたチームだ」

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さらに「若い選手たちの成長を促しながら、良いプレーをして世代交代を進めなければならない。同時に、試合に勝つという唯一の目標を達成するため、全力を尽くす」と付け加えた。

シンガポールでの親善試合に向けたブラジル代表全メンバー

アンチェロッティ監督が選んだ26人には、各ポジションで世界トップクラスのスター選手と将来有望な若手選手が名を連ねた。

GK： ベント（アル・ナスル）、ルーカス・ペッリ（トリノ）、ペドロ・モリスコ（コリチーバ）。

ベント（アル・ナスル）、ルーカス・ペッリ（トリノ）、ペドロ・モリスコ（コリチーバ）。 DF： アルトゥール・ジアス（アトレチコPR）、カルロス・アウグスト（インテル）、ドウグラス・サントス（ゼニト）、ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、ジャイール・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト）、ジョナタン・ジェズス（クルーズ）、ヴァンデルソン（モナコ）、ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ）、ウェズレイ（ローマ）。

アルトゥール・ジアス（アトレチコPR）、カルロス・アウグスト（インテル）、ドウグラス・サントス（ゼニト）、ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、ジャイール・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト）、ジョナタン・ジェズス（クルーズ）、ヴァンデルソン（モナコ）、ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ）、ウェズレイ（ローマ）。 MF： アンドレ・ルイス（コリンチャンス）、アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド）、ブルーノ・ギマランイス（アーセナル）、ダニーロ（ボタフォゴ）、ガブリエウ・ボンテンポ（サントス）、ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ）、マルロン・ゴメス（シャフタール・ドネツク）。

アンドレ・ルイス（コリンチャンス）、アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド）、ブルーノ・ギマランイス（アーセナル）、ダニーロ（ボタフォゴ）、ガブリエウ・ボンテンポ（サントス）、ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ）、マルロン・ゴメス（シャフタール・ドネツク）。 FW：アリソン・サンタナ（シャフタール・ドネツク）、アラン（マンチェスター・シティ）、エンドリッキ（レアル・マドリー）、エステヴァン（チェルシー）、ラフィーニャ（バルセロナ）、ラヤン（ボーンマス）、ヴィニ・ジュニオール（レアル・マドリー）。

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ブラジル代表、2028年コパ・アメリカへの道筋を描く

今後の親善試合に向けた招集は、アンチェロッティ監督がブラジル代表監督として行う8回目のメンバー選考となる。同監督は将来の試合を見据え、チームづくりを進めている。

コーチングスタッフは、ワールドカップ予選の公式戦を前に各選手の成長を見極める。

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アンチェロッティ監督率いるブラジル代表は、来月初めにシンガポールに集合する。