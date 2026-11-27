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数々のタイトルを手にし、大舞台で母国のユニフォームをまとったGKの歩みに、病が幕を下ろした。イングヴァル・ヨンソンががんとの闘病の末、37歳で死去した。輝かしい実績に彩られた選手キャリアを残し、アイスランドのスポーツ界は深い悲しみに包まれている。

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ヴィキングル・レイキャヴィークとアイスランドサッカー協会は水曜日、元GKの死去を発表した。去る5月にがんと診断されてから数カ月後のことだった。両者は、彼が愛する人々に囲まれて息を引き取ったと明かし、家族や友人、チームメートに哀悼の意を表した。その死はアイスランドサッカー界に衝撃と悲しみをもたらしている。

ヨンソンは2020年2月にヴィキングルに加入し、去る5月にプロとしてのキャリアを終えるまで同クラブのゴールを守り続けた。引退は病気の発覚と時を同じくしており、サッカー人生を突然断ち切る健康上の試練に向き合わざるを得なくなった。人生最後の数カ月は、ピッチを離れての過酷な闘いとなった。

アイスランドの守護神への連帯は代表チームにも広がった。病気の公表後、チームメートたちは彼を支えようと、去る6月に米国で行われたアルゼンチンとの親善試合で、応援のメッセージが入ったシャツを着用して登場した。病気への理解を広め、苦境にある彼に寄り添う姿勢を示す取り組みの一環であり、代表チーム内で彼がいかに敬意を集めていたかを物語る光景だった。

ヨンソンはアイスランドサッカーに確かな足跡を残した。国内リーグで5度の優勝を果たしたほか、アイスランド・カップを3度、アイスランド・スーパーカップを3度制している。また、アイスランドとノルウェーでプロとしてプレーし、ニャルズヴィーク、スチャルナン、ヴィキングル・レイキャヴィーク、さらにスタート、サンネス・ウルフ、サンデフィヨルドに所属。両国にまたがるキャリアの中で多様な経験を積んだ。

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国際舞台では、アイスランドのA代表として8試合に出場したほか、U-19代表とU-21代表でもプレーした。アイスランドサッカー史に残る大きな節目の一つであるEURO2016にも代表メンバーとして名を連ねた。母国のユニフォームを着て長年にわたり貢献した後、2022年6月に代表引退を決断していた。