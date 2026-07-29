大阪市のヤンマースタジアム長居で、観客が主にドルトムントの新戦力・山本タカトがボールを持つたびにブーイングを浴びせ、18歳のプレー失敗には嘲るような拍手を送っていたことを考えると、その不満の表れが日本人地元スターと関係しているとみるのは自然だろう。山本の経歴を見れば、その疑いはさらに強まる。というのも、彼はBVBの相手セレッソの宿敵かつ同じ街のライバルであるガンバ大阪の下部組織出身だからだ。

昨年後半には、山本はガンバ大阪のトップチームでも初出場を記録していた。セレッソの本拠地で彼がそれほど温かい歓迎を受けなかったのも無理はない。両クラブの対戦は、日本でも屈指の熱いダービーに数えられている。

BVBは来季に向けて、山本をガンバ大阪からレンタルで獲得した。その後、ドルトムントは買い取りオプションを保有しており、移籍金150万ユーロでこの中盤の才能を完全移籍で確保できる可能性がある。ボルシアは本来、この若手をセカンドチーム向けに獲得していたが、これまでのプレシーズンではトップチームで存在感を示しており、期待より早くブンデスリーガでチャンスをつかむ可能性を現在高めている。

山本タカトが呼び起こす香川真司の記憶

例えば、ロートヴァイス・オーバーハウゼンとのテストマッチで3-1の勝利を収めた一戦では、山本は創造性あふれるプレーとボール技術で輝きを放ち、いきなりゴールも決めた。「彼を初めて見たのは木曜日だった。それまでは私も知らなかった」と、山本の華々しいパフォーマンスはニコ・コバチ監督にとってさえ少し予想外だった。BVB指揮官は、日本のU-19代表である彼について、引き続きまずはセカンドチームでの起用を予定していると強調した。ただ、その一方でこうも語っている。「それは上への扉が閉ざされているという意味ではない。むしろ逆だ。そこは行き来できるようにしたいし、彼をしっかり見ていくつもりだ」

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山本の出自とプレースタイルにより、ドルトムントでは早くもある著名な同胞との比較が持ち上がっている。香川真司だ。このMFは2010年、ごくわずかな移籍金で、欧州ではまったく無名の存在としてセレッソ大阪からBVBに加入し、2011年と2012年のリーグ制覇で重要な戦力へと成長した。現在37歳となった香川は、すでに2023年初めから大阪に戻っており、水曜日には古巣ドルトムントとの一戦でセレッソの先発メンバーとしてピッチに立った。

BVB、セレッソ大阪戦のテストマッチに敗戦 センターバックが負傷交代

その試合では、ソロモン・サクラガワが8分にホームチームへ先制点をもたらし、香川は早々に歓喜することになった。大阪の1-0のまま試合は終了し、ドルトムントは特に前半に失望を誘うパフォーマンスを見せた。後半はコバチ監督のチームもやや持ち直したが、同点のチャンスはほとんど生まれなかった。

さらに、ボルシアには負傷の不安も加わった。若きセンターバックのフィリッポ・マネは、前半30分過ぎにすでに交代を余儀なくされた。21歳の彼は、香川のシュートを大きく足を伸ばして阻止しようとした後、ピッチに倒れ込んだ。その後、マネはピッチ上で短時間の治療を受け、交代となった。負傷はひと目にはそれほど深刻には見えなかったが、もちろん正確な診断はまだ出ていない。