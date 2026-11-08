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マヌエル・ノイアーの苦難のシーズンは続いている。バイエルン・ミュンヘンがマインツに2-1で勝利した試合で足の負傷が再発し、またしても目立つミスを犯した。ベテランGKは前半終了を待たずに交代を余儀なくされ、コンディションとパフォーマンスへの懸念が改めて高まっている。

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ノイアー、マインツ戦で苦しい午後を過ごす

バイエルンは敵地でマインツに2-1で勝利したが、注目はすぐにノイアーへと移った。ベテランGKは再び不安を残すプレーを見せ、その調子に厳しい視線が向けられている。

ノイアーは40歳225日でベルント・ドレーヤーを抜き、バイエルン史上最年長の出場選手となった。しかし、再発した足のけがにより、記録を樹立した一戦は前半終了を待たずに終わった。23歳のヨナス・ウルビヒとの交代でピッチを去る前には、大きな判断ミスもあった。クロスに対して対応を誤り、イ・ジェソンにゴールを決められたが、オフサイドの判定に救われた。

バイエルン、再発した足の問題を懸念

ノイアーは最近、まったく同じ足の問題で4試合を欠場しており、今回のけがはバイエルンにとって大きな懸念材料だ。週半ばのアトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグでの勝利で復帰したばかりだった。ヴィンセント・コンパニ監督が体調不良で不在のなか、アシスタントコーチのアーロン・ダンクスがGKの状態について不安の残る説明をした。

「また足に何かを感じたそうだ」とダンクスは試合終了後に明かした。「現時点では何も分かっていないが、明らかに良い状態ではなかった」

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数字が示す深刻な調子の低下

マインツ戦で失点を免れた場面は、かつて世界最高のGKと評された選手が重ねているミスの一つにすぎない。先月のアウクスブルク戦では、ノイアーのミスからロビン・フェルハウアーが開始わずか8秒でゴールを決め、ブンデスリーガ史上最速の得点となった。

Optaのデータは、ノイアーの安定感が著しく低下していることを示している。アウクスブルク戦でのミスは、直近のリーグ戦17試合で5度目となる失点に直結するミスで、平均すると3.4試合に1度のペースだ。従来の水準から大きく落ち込んでいる。この17試合に先立つ248試合では、同様のミスはわずか10度で、24.8試合に1度だった。

ケインのアシストでバイエルンが首位を維持

ノイアーへの懸念がある一方、バイエルンはリーグ戦の敵地無敗記録を31試合に伸ばした。ハリー・ケインは得点こそなかったが、ヨシュア・キミッヒと18歳のレナルト・カールのゴールをアシスト。バイエルンはこの勝利で勝ち点を21とし、得失点差でドルトムントを上回ってブンデスリーガ首位を維持した。