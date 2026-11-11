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オランダ代表の司令塔フレンキー・デ・ヨングは、代表の中盤でヨエイ・フェールマンとともに先発するという戦術的な選択肢を歓迎した。シャビ・エルナンデス監督の発言に同調し、技術に優れた選手同士はピッチ上で常に互いを補い合えると強調した。

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オランダ代表の中盤構成を巡り、戦術面の議論が浮上

オランダ代表がギリシャ、ドイツとの重要なUEFAネーションズリーグの試合に向けて準備を進める中、シャビ・エルナンデス監督が中盤をどう構成するかに注目が集まっている。フレンキー・デ・ヨングが負傷から復帰したことで、バルセロナのスターがヨーイ・フェールマンと中盤の中央でコンビを組めるかが議論になっている。

両者が代表戦でそろって先発したことはほとんどないが、シャビ監督は優れた選手同士なら同じ戦術の中で共存できると断言した。

デ・ヨングも監督の考えに同意し、フェールマンとの共演に前向きな姿勢を示した。

デ・ヨング、フェールマンの技術と戦術理解を称賛

フェールマンが代表チームにもたらすものについて、デ・ヨングはその視野の広さと高い技術を挙げた。

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「ヨーイは試合を見る目が優れている。戦術面でも技術面でも非常に優れているので、一般的に言えば、ああいう選手とは実際にプレーしやすい。最終的に決めるのは監督だ」と、デ・ヨングはESPNに語った。

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「ヨーイは本当に素晴らしい選手だ。だから、一緒にプレーすることは間違いなく可能だと思う。ただ、先ほども言ったように、最後に決めるのは指導陣だ」

新たなコンビに求められる戦術面を考察

異なるタイプの選手とコンビを組むことで自身のピッチ上での役割が変わるかと問われたデ・ヨングは、大きな難しさが生じるとの見方を否定した。

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「いや、そうは思わない。先ほども言ったように、良い選手同士ならいつでも一緒にプレーできると思う」と、デ・ヨングは改めて語った。

29歳の司令塔は、アヤックスとバルセロナでのキャリアを通じてさまざまな中盤の選手とプレーしており、異なる戦術的な組み合わせにも素早く適応してきた。

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オランダ代表、ネーションズリーグで重要な結果を狙う

コンディションの問題による直前の離脱を受けて招集メンバーの調整が進む中、デ・ヨングとフェールマンの両者が起用可能なことは、指導陣にとって戦術面で貴重な選択肢となる。

オランダ代表はアムステルダムでギリシャと対戦した後、ベルリンに移動し、ドイツとの重要なグループ戦に臨む。

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中盤で並んで起用されるか、別の布陣でプレーするかにかかわらず、両選手はオランダ代表をリーグAでの好結果へ導くことを目指す。