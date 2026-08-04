レアル・マドリードは、ブラジル人スターであるヴィニシウス・ジュニオールとの契約延長問題で、真の難題に直面している。ロス・ブランコスは、他の主力選手たちから過剰な金銭的要求が相次ぐ事態を招きかねない危険な前例をつくることを、必死に避けようとしている。一方でこの選手は、提示された契約延長のオファーを拒否し続けている。

スペインのラジオ局「カデナ・セール」の番組「エル・ラルゲロ」が明らかにしたところによると、ヴィニシウスはキリアン・エムバペがレアル・マドリード加入時に受け取った契約金と同等の巨額の契約延長ボーナスに加え、肖像権のより高い取り分を要求しているという。クラブは、チームの財務構造の安定を脅かす前例を生むことを恐れ、これを断固として拒否している。

スポーツアナリストのマルコス・ロペスは、同番組でヴィニシウスの要求に応じることの危険性について警告し、次のように述べた。「レアル・マドリードが契約延長ボーナスの支給を拒否する理由は理解できる。選手が契約を延長するためにボーナスの支払いを求められるというのは、私には選手に対するとんでもない不当行為に思えるからだ。もしこれを認めれば、次はベリンガムが来て、それからバルベルデが来て、さらに他の選手たちも……そして事は良い形では終わらないだろう」

ロペスは、パリ・サンジェルマンでのキリアン・エムバペのケースを、スターの金銭的要求に屈することの危険性を示す顕著な例として挙げ、こう付け加えた。「パリでエムバペとの間に何が起きたか見てほしい。この扉を開いてしまうと、たいてい事は良い形では終わらないものだ」

この危機は、極めて重要なタイミングで訪れている。ヴィニシウスが来年1月から世界のどのクラブとも自由に交渉できるようになるまで、残り5か月しかないからだ。これによりレアル・マドリードは難しい方程式を突きつけられている。すなわち、選手の要求に屈して危険な前例をつくるか、あるいは彼を無償で失うリスクを冒すかである。

スペイン紙「ディアリオ・アス」によると、ヴィニシウスとクラブの関係悪化は、エムバペの加入以降に始まったという。エムバペは一夜にしてチームの第一のスターとなり、それによってブラジル人選手の役割は本人が満足できない副次的なものへと後退し、フランス人と同等の待遇を求めるに至ったとされる。

番組「エル・ラルゲロ」の司会者であるアリツ・アベロンドは、ヴィニシウスがもはや自らの条件を押し通せる立場にはないと指摘し、次のように述べた。「我々はレアル・マドリードの将来のプロジェクトについて話しているのであり、ヴィニシウスは2年前の彼とは違う。クラブは彼に巨額の契約を提示しているが、彼はもはやかつての選手ではなく、そのレベルは低下していると私は考えている」

レアル・マドリードは、たとえそれがヴィニシウスの退団につながるとしても、契約延長ボーナスを与えないという拒否の姿勢を貫く決意を固めているように見える。それは、長期的な財務の安定を脅かす前例をつくりかねないいかなる圧力にもクラブは屈しないという、チームの他のスターたちへの明確なメッセージでもある。