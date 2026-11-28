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マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、就任後初のホームゲームでブレントフォードに0-4で大敗したマンチェスター・ユナイテッドについて、「良い状況には見えない」と認めた。ユナイテッドはこれでプレミアリーグ10試合未勝利。アルゼンチン人指揮官は、再び大敗を喫したことを「正当化できることは何もない」と語り、選手たちに団結と改善を求めた。

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ポチェッティーノ監督、マンチェスター・Uの苦境を認める

ブレントフォードにオールド・トラッフォードで圧倒され、3試合で2度目の0-4の敗戦を喫したマンチェスター・ユナイテッド。ポチェッティーノ監督は、チームの状況が「良い状況には見えない」と認めた。『スカイ・スポーツ』に対し、「そうだね。良い状況には見えない。リヴァプールでの初戦、そして今日ここオールド・トラッフォードで、それぞれの状況の中で0-4、0-4と敗れたのだから」と語った。

ブレントフォードではカラム・ウィルソンが2得点を挙げた。ユナイテッドは先週末、 レニー・ヨロが退場処分を受けた アンフィールドでの試合でも0-4で敗れ、水曜日にはチャンピオンズリーグでスポルティングと2-2で引き分けた。ポチェッティーノ監督は就任からの3試合で勝利を挙げられていない。

ユナイテッド指揮官「正当化できることは何もない」

ポチェッティーノ監督は言い訳をせず、選手たちは団結し続けなければならないと強調した。「団結を保ち、全員で一つになり続ける必要がある。そして、何とか修正し、改善しなければならない」と語った。

さらに「改善しなければならない。改善しなければならないんだ。それが我々の置かれた状況であり、現実だ。このような状況について言えることも、正当化できることも何もない。我々が来たときから分かっていた状況だ。あとは時間の問題だ」と続けた。

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ブーイングの中、ポチェッティーノ監督は選手を擁護

ファンは試合中に前監督マイケル・キャリックの名前を歌い、終了の笛が鳴るとブーイングを浴びせた。それでもポチェッティーノ監督は選手たちを支持した。「選手たちを支持している。我々はファンの気持ちを理解している。何より選手たちがファンの気持ちを理解している。だが、我々は気にかけなければならない」と述べた。

また、 試合の流れ が崩れる前は、チームの出足は良かったとも振り返った。「今日は良い教訓になったと思う。試合の入りは本当に良かった。先制点を許すまでの最初の17分、あるいは20分近くは、我々の方がブレントフォードよりはるかに良かったと思う」

ユナイテッドに迫る残留争い

この敗戦で、ユナイテッドは1990年1月以来初めてプレミアリーグで10試合未勝利となった。また、同大会史上初めて7ハーフ連続で2失点以上を喫したチームとなり、日曜日にクリスタル・パレスがハルに勝てば、週末を最下位で終える可能性もある。来週末にはコヴェントリーがオールド・トラッフォードを訪れる。ポチェッティーノ監督にとって、早くも重要な一戦となりそうだ。