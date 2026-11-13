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トーマス・トゥヘル監督は、UEFAネーションズリーグでイングランド代表がクロアチア代表に2-1で重要な勝利を収めた後、チームの精神的な強さを称えた。一時的に集中力を欠いてアウェーのクロアチアに同点弾を許したものの、主導権を取り戻し、ウェンブリーで決勝点を奪ったチームの姿に手応えを感じていた。

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トゥヘル監督、改善点を指摘

トゥヘル監督は選手たちの粘り強さをすぐさま称えた。ウェンブリーで喜びと落胆が入り交じった一夜を経てのことだ。イングランドは勝ち点3を手にしたものの、ドイツ人指揮官は、結果をつかむまでに不安定な時間帯を乗り越えなければならなかったと指摘した。モーガン・ロジャーズの鮮やかな先制点の後、イングランドはクロアチアの反撃を許したが、ハリー・ケインがPKを決めて不安を払拭した。

試合を振り返ったトゥヘル監督は、イングランドが優勢だった時間帯もあった一方、決して簡単な試合ではなかったと認めた。「良い勝利だ」とイングランド代表監督は語った。「どうしても勝ちたかったし、勝利に値したと思う。良い相手との厳しい戦いだった。試合の流れをつかむまで少し時間がかかったが、15分を過ぎてからはうまくやれた。得点を奪ってからプレーも良くなり、自信が増した。良いプレーや、得点に迫る場面もいくつかあった」

試合途中の失速について

この試合で注目された点の一つが、前半から後半にかけてのプレーの質の低下だ。イングランドは試合を掌握しているように見えたが、ペタル・スチッチの同点弾がウェンブリーの観衆を一時静まり返らせた。トゥヘル監督は、自チームのプレーに生じた技術的なミスを率直に批判。集中力の欠如によって、隙を逃さないクロアチアを相手に手痛い代償を払うところだったと指摘した。

「前半の終わりには少し雑になったが、後半の立ち上がりは非常に良かった。2点目を奪えず、セットプレーから失点したが、その後は良い反応を見せた」と続けた。「チャンスはかなり多くつくり、3点目を取るには十分だった。相手には危険なセットプレーがあったので、終盤はいつ接戦になってもおかしくなかった。それでも勝利を収めたことが重要だ。ハリーにとって特別な機会で、彼が決勝点を決めた。完璧な夜だ」

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ケインが節目の試合で決勝点

この試合は、代表126試合目を迎えたケインにとって大きな節目となった。PKから冷静に決めたゴールは代表通算92得点目。イングランドの攻撃をけん引する存在であり続けていることを改めて示した。トゥヘル監督は、経験豊富なFWが節目の夜に両チームの明暗を分ける決定的な仕事を果たしたことを特に喜んだ。

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指揮官は、失点後のチームの反応がこの夜に最も満足した点だと語った。「あの時間帯は明らかに我々の方が良いチームだった。ハーフタイム後は非常に良い入りを見せ、デクラン・ライスが素晴らしいチャンスをつくったが、相手にゴールライン上で防がれた」と振り返った。

技術面での精度向上に注力

ケインのゴールを祝うムードの中でも、トゥヘル監督の目は修正すべき戦術面の細部に向いている。ピッチ上の危険なエリアで起きた「安易なボールロスト」がクロアチアに圧力を強める機会を与えたことに、いら立ちを示した。試合のコントロールとプレーの正確さを重視する指揮官にとって、こうした不用意なミスを減らすことが、チームが前進するうえでの次の課題となる。

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「得点できそうな感触はあったが、自陣で安易にボールを失い、勢いが少しそがれた。技術的なミスなのか、集中力の問題なのか、原因は何であれだ。あれも危険なセットプレーで、我々も少し相手を助けてしまった。自陣ペナルティーエリア内で厄介な状況が生まれることはいつでもある。重要なのは反応することで、我々はそれができた」とトゥヘル監督は締めくくった。