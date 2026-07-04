アル・ナスルがオーストラリア人のアンジー・ボステコグルーを新監督に招聘したと発表したことは、驚きではなかった。むしろ、この契約成立の経緯は、交渉の詳細が長年にわたりメディアに漏洩してきた同クラブの運営スタイルに、明らかな変化が生じたことを示していた。

この契約発表は、スペインのロベルト・マルティネス、ルーマニアのラズヴァン・ルチェスク、ポルトガルのマルコ・シルバといった有名監督の候補名が取り沙汰された直後だった。

ところが交渉中、このオーストラリア人監督の名前は一切報道されず、クラブは電撃的に契約を発表。近年稀に見る秘密保持の成功となった。

この件は、クラブ運営方針が明確に変化したことを示した。経営陣は今夏の重要取引の一つを完全に秘密裏に進めることに成功した。

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近年、アル・ナスルは監督や選手交渉の情報が漏洩し、ライバルやメディアに先んじられることが多かった。

しかし、今回の交渉ではクラブ経営陣が情報漏洩を完全に封じ、ブステコグルー氏の名前を一切漏らさずに契約を締結した。

クラブは新シーズンの準備期間を、ピッチ上の強化だけでなく、メディアの騒ぎを避け、機密事項をプロフェッショナルに扱うことでクラブの職場文化を変える機会にもしたようだ。

この態勢は、移籍市場で選手獲得や契約更新の際にクラブに大きな優位性をもたらす可能性がある。