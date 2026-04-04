スペインのスポーツ界では、スペイン人ジャーナリストのペペ・エストラーダの発言がカタルーニャのクラブのファンの間で大きな議論を巻き起こしたことを受け、バルセロナのロッカールーム内の雰囲気が不安定であるという噂が広まっている。

大胆な発言で知られるエストラダ氏は、YouTubeのポッドキャストでのインタビューで、チーム内に3つのグループが存在することを明かした。 バルディ、ラミン・ヤマル、ガビといった「ニエトス（若き才能）」と呼ばれる若手グループ、ペドリ、フェルミン、コパルシといった新進気鋭の選手グループ、そしてラフィーニャ、レヴァンドフスキ、フェラン・トーレスらを擁するベテラングループだ。

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彼は、これらのグループ間の関係は「真の友情というよりは、職業的な共存」であると説明し、ピッチ内では目標が一致しているものの、各グループはそれぞれの独自のコミュニティで生活していると強調した。

この発言は批判の嵐を巻き起こし、多くのバルセロナサポーターから、クラブを意図的に貶め、虚偽の情報を流しているとの非難を浴びた。彼らは、同氏のメディアでの発言歴には物議を醸す不正確な情報が含まれていると指摘している。

一方で、一部のファンは、彼の発言がチーム内の現実を反映していると考えている。特に、ヨーロッパで最も注目される若手選手の一人であるラミン・ヤマルのような若手の台頭に伴い、世代間の格差や個人の野心の衝突が浮き彫りになっているからだ。

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激しい批判にさらされたにもかかわらず、エストラーダは自身の発言を撤回せず、不和を煽るのではなく、現場で目にした事実を提示しているだけだと強調した。

彼は、SNS上での批判や攻撃キャンペーンを意に介さず、番組『エル・チェリンギート』やその他のメディアへの出演を続けている。

一方、バルセロナは全く異なるイメージを打ち出そうと努めており、公式アカウントや選手へのインタビューを通じてチーム内の調和と結束をアピールし、内部の分裂に関する疑念を払拭しようとしている。

クラブの否定と記者の主張の間で、真実は依然として不透明なままである。スペインのスポーツ界は、これらの報道が単なるメディアの騒ぎに過ぎないのか、それとも世界有数のクラブの結束を脅かす静かな危機の兆候なのか、注視している。

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