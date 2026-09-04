トッテナム・ホットスパーは、監督ロベルト・デ・ゼルビの構想から外れているブラジル人フォワード、リシャルリソンを今季のプレミアリーグ登録メンバーから除外した。登録が認められている25人のリストに彼を加えないことを決定したためだ。

イギリスの報道によると、リシャルリソンは移籍市場最終盤にエヴァートンへの復帰を望んでおり、イングランドでの最盛期を取り戻そうとしていたが、両者の交渉はまとまらず、選手は移籍を望みながらもトッテナムに残留することとなった。

プレミアリーグの登録メンバーから外すという決定は、このブラジル人フォワードの立場をさらに複雑なものにしている。彼は数日前、自身のキャリアに関する多くの決定は他人が代わりに下したものだと語り、過去数年間、自らの進路を完全にはコントロールできていないと感じていることを示唆していた。

リシャルリソンは今季のデ・ゼルビの構想には含まれておらず、これにより選手とクラブは今後の期間で解決策を模索することになる。特に、いくつかのリーグで移籍市場が引き続き開いている状況ではなおさらだ。

サウジアラビアとトルコが、このブラジル人フォワードにとって移籍先の候補として浮上している。両国のいずれかのクラブへの移籍を、現地の移籍市場が閉まる前に完了させ、トッテナムとの複雑な状況に終止符を打つ可能性がある。