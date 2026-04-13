舞台裏で大騒動：ヘレーヌ・ヘンドリクスが激怒し、放送局のトップに詰め寄る

ヘレーネ・ヘンドリクスが司会のトーク番組『デ・オランジェゾンダグ』で騒動が起きた。SBS6は日曜の放送でヘンドリクスを外し、トーマス・ファン・フローニンゲンに交代。この決定にヘンドリクスは立腹したという。

ポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』でデルクセン氏は、ヘンドリクス氏が突然番組から外されたと明かした。「ヘレーネは、タルパ社が大規模ショーに最適だと見出した女性だ。彼女は日曜に収録予定だったが中止になり、番組は分割収録されている」と説明した。

そこでヘンドリクスは局のマネージャーに「私が『デ・オランジェゾンダグ』を担当すれば？」と提案したが、マネージャーは「すでにトーマス・ファン・フローニンゲンが担当している」と答えたという。

ヘレーネは怒り、「これは私の番組よ」と主張したが、結局受け入れられなかったという。

デルクセンは、ヘンドリクスが局内でもっと強気に出るべきだったと指摘。「彼女はあの男に『ちょっと待って、これは私の番組よ』と言い返せなかった」

デルクセンは「デ・モルに電話して『こんなの許せない』と言え」と忠告したと明かしたが、彼女は電話せず、それにも彼は苛立った。

彼はさらに「デ・モルの下には小さなエゴを持つ“小ボス”が多数おり、自分たちで決定を下そうとする」と局全体の体質を指摘した。

デルクセンは、後任にファン・フローニンゲンが選ばれたことにも批判的だ。「視聴者はヘレーネを望んでおり、ファン・フローニンゲンを望んでいない。彼は番組に合わない」。ヘンドリクスのほうが『デ・オランジェゾンダグ』の雰囲気やイメージに適しているとの考えだ。

さらにデルクセンはヴァン・フローニンゲン本人にも辛口だ。「トーマスは自分を過信し、冗談が多く、話が長い。質問がゲストの回答より長いこともある」。局内で露出が増えている今、謙虚さを忘れないよう注意すべきだと結んだ。