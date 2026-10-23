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FIFAは、2028年に初開催される女子クラブワールドカップをアメリカで開催すると正式に発表した。女子プロサッカー界にとって大きな節目となる決定だ。これに加え、FIFAは選手とクラブがこれまで以上の報酬を得られるよう、ブラジルで開催される2027年の女子ワールドカップに大幅な資金拠出を行うことも表明した。

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米国で歴史的なクラブ大会開催へ

米国が2028年1月5日から30日まで、19チームが出場する第1回FIFA女子クラブワールドカップを開催すると、FIFAが発表した。FIFA評議会ビューローは、米国が近年の世界的な主要大会を成功裏に開催したことを受け、4年に1度の同大会を米国で開催する決定を承認した。

2024年から2027年までの各シーズンに大陸王者となった7チームが、すでにこの画期的な大会への出場権を獲得している。出場が最初に決まったのは、アーセナル、バルセロナ、クラブ・アメリカ・フェメニル、ゴッサムFC、ナエゴヒャン女子FC、コリンチャンス、武漢江大だ。

FIFAはまた、ブラジルで開催される2027年女子ワールドカップに向けた大規模な資金支援策も承認した。出場国は2026年12月より前に準備資金として250万ドルを受け取り、男子の2026年ワールドカップと同水準となる。

ベアマン氏、米国を選んだ理由を説明





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FIFAの女子サッカー最高責任者であるデイム・サライ・ベアマン氏は、米国の優れたスポーツ施設と近年の大会開催実績が決め手になったと強調した。米国は2025年に規模が拡大された男子クラブワールドカップを成功裏に開催し、2026年ワールドカップの開催でも主要な役割を果たした。これが今回の開催地選定につながった。

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ベアマン氏は「第1回FIFA女子クラブワールドカップに最もふさわしい開催地を選ぶため、詳細な評価を行った」と語った。「最終的には、FIFAの主要大会を近年見事に開催した実績に加え、女子サッカーへの高い関心と優れたスポーツ施設を備える米国が、際立って有力な選択肢となった」

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「米国の活気と情熱に満ちた女子サッカー界に加え、出場権を獲得したクラブ、政府、開催都市、商業パートナーやメディアパートナーなどとともに、世界の女子クラブサッカーに高い水準を示し、将来の基準を築くことが私たちの使命だ」









全6大陸連盟からの出場が確実に

2028年大会には、世界各地からの参加を確保するため、6つの大陸連盟すべてからクラブが出場する。UEFAには6枠、AFC、CAF、CONCACAF、CONMEBOLにはそれぞれ3枠が割り当てられた。OFCからは1チームが出場する。

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出場権を得た最初の7チームについて、ベアマン氏は次のように語った。「この7クラブと、さらに12クラブが集まり、世界中の観客に女子クラブサッカーの強さと層の厚さを示すことになる。各クラブには自らの物語を伝え、ファン層を広げ、世界の舞台でクラブを代表する機会がある。米国で歴史の一部となるこの機会を、彼女たちは十分に勝ち取った」

クラブ大会以外でも、FIFAは2027年女子ワールドカップにおいて、2026年の男子選手に提供されるものと同水準のサービスを提供する方針だ。大会で余剰金が生じた場合は出場する加盟協会にも分配され、そのうち一定額は選手に直接充てるために確保される。

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残る出場枠を懸けた争いが激化





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2028年の大会に向け、世界各地のクラブが大陸王者の座を争う中、出場枠はあと12残っている。今後2年間で各大陸連盟の王者が決まるにつれ、出場チームの顔ぶれも徐々に固まっていく。

一方、各国代表は2026年12月に予定されるFIFA評議会の会合に目を向けることになる。この会合では、2027年ワールドカップの分配金、選手への最低保証支払額、クラブ・ベネフィット・プログラムに関する詳細が協議され、最終決定される予定だ。