ここ数日、国際スポーツ界では、米国のミネソタ・ユナイテッドに所属するコロンビア代表のスター選手、ハメス・ロドリゲスの健康状態を巡り懸念が広がっている。これは、直近の国際試合期間中に母国代表「ロス・カビテロス」での代表戦を終えた後、彼が突発的な体調不良に見舞われたことを受けたものだ。

脱水症状の危機

この一連の出来事は、3月29日、2014年ワールドカップの得点王である彼が、コロンビア対フランス代表の国際親善試合に出場したことから始まった。この試合はフランス代表が3-1で勝利した。

試合終了のホイッスルが鳴ると、34歳の選手に激しい倦怠感が現れ始め、その後数時間で急速に悪化し、臨床的に「重度の脱水症状」と診断された。

関連記事：セネガル、CAF会長のダカール訪問に反応



事態の深刻さと綿密な医学的経過観察の必要性を鑑み、 3月31日朝、元レアル・マドリードのスター選手を病院へ搬送する決定が下された。彼は3日間、継続的なケアの下で過ごし、その間、点滴による水分補給や必要な治療を受けた後、専門医療チームの監督下で自宅療養を続けるため退院が許可された。

クラブは「リボソーム崩壊症」を否定

入院期間中、公式な情報がなかったため、米メディアはロドリゲスが「横紋筋融解症」を患っているとの報道を伝えた。これは筋肉組織の分解（筋萎縮）によって引き起こされる深刻な疾患であり、腎不全や致命的な合併症を引き起こす可能性がある。

こうした憶測に対し、ミネソタ・ユナイテッドは強い口調の声明を発表し、噂を完全に否定するとともに、これらの主張を裏付ける生物学的または臨床的な証拠は一切存在しないと断言した。

関連記事：ワダッドのサポーターが激怒…カルテロン監督「これは受け入れがたい」



声明には次のように記されている。「ミネソタ・ユナイテッドFCは選手の健康とプライバシーを極めて重要視しており、ジェームズがリポソーム崩壊症を患っていることを示す医学的証拠は一切存在しないことを明確に断言する。 一般の方々およびメディアの皆様には、憶測を控えていただき、当クラブの公式チャンネルを通じての最新情報をお待ちいただくよう、謹んでお願い申し上げます。」

今シーズンの課題と待望の復帰

この怪我は、ハメスにとって厳しい時期に発生した。彼は昨年2月の加入以来、新たな所属クラブのユニフォームを着てプレーしたのはわずか39分にとどまっており、一連の体調不良がMLSでの活躍の妨げとなっていた。

彼のコンディションに対する疑問が高まる中、最近のニュースは楽観的なトーンを帯びている。クラブは昨日月曜日、ハメスがトレーニングセンターに復帰したことを公式に発表した。

関連記事：決定：レアル・マドリードが3選手を放出…残り4選手の残留には「厳しい条件」



コロンビアのスター選手は、医療スタッフの厳重な監督下で、軽めの個人トレーニングに参加することで復帰をスタートさせた。

今後数日のうちに、臨床対応プロトコルに従い、チーム練習への段階的な復帰が予定されており、待望のピッチ復帰に向けた準備が進められている。