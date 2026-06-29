チリ人監督のホセ・ルイス・シエラ氏（元アル・イッティハド監督）は、サウジアラビア代表がワールドカップのグループリーグで敗退した原因として、大会直前にフランス人のエルヴェ・レナール監督率いるコーチングスタッフが解任され、ギリシャ人のゲオルギオス・ドニス氏が急きょ後任に就いたことを挙げた。

シエラ氏はサウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』の取材に「大会直前の監督交代は継続性を断ち、プロジェクト全体に悪影響だ」と語った。

シエラはサウジアラビアで成功を収めた外国人監督の一人で、アル・イッティハドを率いた際、皇太子杯と国王杯の2冠を達成している。

外国人選手の影響と攻撃面の問題

外国人選手が増えたことでリーグのレベルは上がったが、代表にとってはマイナスだと説明した。

「外国人の加入でリーグは面白くなりレベルも上がったが、その分地元選手がレギュラーで出場する機会が減り、代表での準備や経験に影響している」と続けた。

さらにシエラ氏はサウジアラビア代表が攻撃面で課題を抱えていると指摘し、「ペナルティエリアでの出来事が勝敗を左右する。良いパフォーマンスを示しても得点を挙げられなければ勝利は難しい」と強調した。

戦術の安定が成功への道だ。

シエラ監督は、将来に向けて地元選手層を厚くし、代表に明確な戦術を定着させる必要性を強調した。

チリ人監督は、戦術的安定性が代表成功の要と強調し、「長期安定を維持し、責任者が戦術構想を確信することが最善だ。最初の悪い結果だけで変更してはならない。信頼と確信が成功の基盤だ」と語った。

最後にシエラ監督は、アドバイスは控えたいと前置きつつ、「成功するサッカープロジェクトには明確なプレースタイルが必要で、その発展環境を整え、結果が出ない時期でもアプローチへの信頼を維持することが重要だ」と語り、インタビューを締めくくった。