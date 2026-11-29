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ディアス・デ・メラ・エスクデロス主審は日曜日の夜、ラ・リーガ第14節のバルセロナ対デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦を担当した。試合はカタルーニャのクラブが5-1で勝利している。

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物議を醸す判定の分析を専門とするサイト「アルチボVAR」は、ディアス・デ・メラ・エスクデロス主審に10点満点中5.5点の評価をつけた。

ディアス・デ・メラ・エスクデロス主審は落ち着きと自信を持って試合を裁き、序盤から終盤まで一貫性のある、極めて信頼性の高いレフェリングを貫いた。

ディアス・デ・メラ・エスクデロス主審はスペイン1部リーグで一段と力強さ、バランス、安定感を増しており、すでに最も高い水準のパフォーマンスを見せる審判の中で、中の上のグループに位置している。

非常に良い試合であり、欠けていたのは決定的な場面の一つでミスを犯さないことだけだった。

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判定基準における唯一のミスは、ビル・ンソンゴへのイエローカードだった。いかなる意味でも警告に値するものではなかった。

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バルセロナの選手が彼に向かって突進し、部分的に接触したため、ファウルを取ることはできた。しかし、カードを提示する必要はまったくなかった。

物議を醸した場面

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主審は4つの場面のうち3つで正しい判定を下した。デポルティーボ・ラ・コルーニャのゴールの場面では、オーバメヤンのパウ・クバルシに対するファウルを求める声もあったが、実際には反則のない正当な競り合いだった。

また、ラミン・ヤマルがイェレマイとの接触後に倒れた場面もPKではなかった。アタッカーが接触を感じて倒れる類のものだったからだ。ゴードンの場面でも、アルティミラとの接触は前の場面より軽いものでPKには当たらず、ゴードン自身もファウルが取られなかったことを受け入れていた。

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明らかなミスは、前半終了間際のオーバメヤンのハンドだった。選手がハンドを隠そうとしたように見えるかもしれないが、実際はそうではない。ボールは彼の近くを通過し、彼はボールに触れるために腕を上に上げた。本能的な動きだったとしても意図的なものとみなされる。腕が比較的体に近かったことを踏まえればなおさらだ。

アルチボVARは「主審が取らなかった明白なPKだった。だが、このミスで及第点の評価が失われるわけではない。ただし、試合を通じて際立っていた安定感と信頼性は失われた」と強調した。