ナポリとのチャンピオンズリーグの一戦に向かう途上、最終的にロンドン勢はスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで1-0の勝利を収めたが、ロンドンの空港で技術的なトラブルが発生し、チームのイタリア到着は遅れた。

アルテタは、こうした旅程上の不確定要素を冷静に受け入れるだけでなく、自ら意図的に再現しているという。「私はこういうチャレンジが大好きで、準備の段階からあえて起こそうとしています。実際に起きた時には、すでに一度経験していて備えができている状態にしたいのです」とスペイン人指揮官は語った。

狙いはとりわけ、ルーティンを崩し、スカッドのレジリエンスを試すことにあるという。「例えばスタジアムへの到着が非常に遅くなり、いつもの流れが崩れる。そうなると選手たちは突然、違う対応をしなければならなくなる。こういうことは起こり得ます。飛行機に乗り遅れることもあれば、列車が遅れることもあるし、交通渋滞がひどいこともある。私は選手やスタッフにパニックになってほしくない。むしろ、その状況に適応してほしいのです」

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ミケル・アルテタ、アーセナルで人為的な障壁を設置

求められるのは、厳しい外的条件の下でもプロフェッショナルな姿勢だ。「いいでしょう、飛行機の中で2、3時間長く過ごすことになった。では、それにどう対処するのか。みんなでゲームをしてもいいし、一緒に時間を過ごしてもいい。寝てもいいし、別の形で時間を使ってもいい。でも、絶対に不満を口にしてはいけないし、それを言い訳にしてもいけない。そんなことをしても、私たちには何の助けにもならない」とアルテタは話した。

指揮官はプレシーズン中、人為的な障壁を設けるために労を惜しまなかったという。「食事や移動を遅らせたり、別のルートを選んだりと、本当にいろいろ試しました。ロッカールームの温度を上げ、条件を厳しくし、睡眠を取れる場所を少なくするなど、似たようなこともしました。私たちは常に異なる状況に適応し続けなければならないからです」と明かした。

指揮官は過去にも同様のやり方を取っている。リバプール戦の前には、トレーニング中にアンフィールドのチャントがスピーカーから大音量で流された。さらに会食の場では、クラブ首脳陣がプロのスリまで雇い、選手たちの注意力を高めるため、気づかれないように貴重品を持ち去らせたという。

アーセナルのシーズン序盤戦はどうだったのか？

スペイン人指揮官にとって、こうした心理戦の利点は明白だ。「私たちはこうしたことを先回りして想定し、可能な限り最善の条件を整えようとしています。そうして試合当日にサプライズやストレス要因が何も起きなければ、それは大きなアドバンテージになります」

競技面の成果も、このアプローチの正しさを裏づけている。ガナーズはシーズン序盤から見事な早仕上がりを見せており、ここまで公式戦5試合をすべて制している。そして次の土曜日にはスタジアム・オブ・ライトでサンダーランドとのアウェー戦に臨む。