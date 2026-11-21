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ウリ・ヘーネス、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンに続き、カール＝ハインツ・ルンメニゲも、かつて絶賛したジャマル・ムシアラに厳しい言葉を向けた。そのインタビューはタイミングが悪く、内情もうかがわせる。コラム。

バイエルンがジャマル・ムシアラとの契約延長を発表したのは、ほかでもない2月14日だった。愛の日、バレンタインデーである。当時、2025年初めのバイエルン首脳陣は、明らかに胸をときめかせていた。ヘルベルト・ハイナー会長はこの契約を「クラブとファンへの贈り物」と呼び、「スポーツ部門の首脳陣と取締役会をたたえたい。今日はバイエルンにとって非常に良い日だ」と語った。

今となっては、遠い昔の言葉のようだ。現在のミュンヘンの首脳陣は、2025年のあのバレンタインデーがバイエルンにとって非常に悪い日だったという見方で、明らかに一致している。

当時、キャリアの絶頂期にあり、世界で最も将来を嘱望される選手の一人だったムシアラは、2030年までの契約延長に際し、年俸2500万ユーロを保証された。しかし、それ以降は負傷や健康上の問題もあって（本人に責任はない）、その額に見合う働きをまったく示せていない。そして首脳陣が大きく懸念しているのは、今後も見合う働きを示せないかもしれないということだ。だからこそ、近いうちに給与について再び話し合う必要があるかもしれない。言い換えれば、減額するということだ。

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ミュンヘンの首脳陣は現在、異例の一連の発言を通じて、こうした見方を広めている。 2週間前に口火を切ったのはクラブの重鎮ウリ・ヘーネス だった。今週水曜日には取締役会長のヤン＝クリスティアン・ドレーゼンが続き、金曜日のケルンとの1-1の試合後には、ヘーネスと同じく監査役会の一員であるカール＝ハインツ・ルンメニゲがSky で これまでで最も厳しい言葉を口にした 。この一連の動きは内情をうかがわせるが、現在の状況ではまったくの逆効果だ。

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ルンメニゲの発言は、競技面での成功の見通しにも水を差す

ルンメニゲのインタビューは、ミュンヘン側にとって散々な夜をさらに悪化させるものだった。 降格候補のケルンをホームに迎えながら、結果は1-1の引き分けにとどまった 。さらにバイエルンは、チームの最も優れた選手2人であるハリー・ケインとミカエル・オリーズを失った。オリーズについてはその後、やや安心できる情報が出ている一方、 ケインは脛腓靱帯結合の断裂により3～4カ月離脱する 。これで、もともと厳しかった攻撃陣の状況はさらに深刻になった。イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリも数週間離脱する。ただ、ルイス・ディアスは近く復帰できるかもしれない。

ケルン戦で唯一の明るい知らせは、実際のところ、2カ月の負傷離脱を経たムシアラの復帰だった。ところが、その喜びに水を差したのが、よりによってルンメニゲの、場違いに映るインタビューだ。ミュンヘン側にとって、ただでさえ極めて危うい状況にある今、なぜこの問題までこじらせる必要があるのか。

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ルンメニゲのインタビューには、まずムシアラ本人への接し方という点で疑問が残る。待ち望んだ復帰という喜ばしい出来事に、期待ではなく疑念が付きまとうことになったからだ。外から見れば、伝統的に家族のような結束を重んじるバイエルンらしくない。むしろ、ムシアラは首脳陣の最上層から、いわば批判の的にされている。

少なくとも、ヴァンサン・コンパニ監督とスポーツ担当取締役のマックス・エーベルは、前日の記者会見と同様、負傷に苦しんできた選手を強く擁護した。同時に、この件をめぐる内部の意見の相違も浮き彫りになった。

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ムシアラ個人への影響にとどまらず、ルンメニゲの発言は、選手を欠くチームが競技面で成功する見通しにも水を差した。離脱者が多い今、ムシアラは必然的に、バイエルンに残された数少ない希望の一人だ。まさにこの時期に、これほど強い調子で公然と彼に厳しい言葉を向けることは、切実に求められる彼の活躍にも、今後の試合結果にも、おそらくプラスにはならない。

IMAGO

バイエルンとジャマル・ムシアラの間に何があったのか？

タイミングの悪さを別にしても、遅くともルンメニゲのインタビューではっきりしたことがある。バイエルンとムシアラ、あるいはその代理人たちとの間には亀裂がある。契約延長の際か、その後に、首脳陣が到底納得できない何かが起きたに違いない。仕組まれたかのように見える一連の先手を打つ発言には、相応の理由があるはずだ。そうでなければ説明がつかない。結果として彼らは、必然的に、そしておそらく意図的に、あらゆる憶測を招いている。

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そもそも、双方の合意で結んだ契約をクラブ側がこれほど疑問視するのは、極めて異例だ。だが、仮にムシアラの調子が上向かない場合、その年俸をルンメニゲの言うように「もはや維持できない」と首脳陣が考えたとしても、狙いとする減俸をどう実現できるのかは疑わしい。

いずれにせよ、ムシアラが自発的に減俸に応じるなら、非常に驚きだ。応じる理由があるだろうか。契約には常に賭けの側面がある。うまくいくものもあれば、そうでないものもある。得をするのがクラブのときも、選手のときも、双方のときも、どちらでもないときもある。誰もがそれを受け入れなければならない。ただし、契約時に双方が誠実に向き合っていた場合に限る。

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バイエルン：ムシアラの健康状態に大きな懸念

最後に残るのが、そもそもの核心であるムシアラの健康状態だ。遅くともルンメニゲの言葉を聞けば、大きな懸念を抱かざるを得ない。 彼はまだ23歳のムシアラについて、実際にこう語った 。「我々が知っていることからすると、残念ながら、彼がこのスタジアムで何度も見せてきたレベルに戻るのは難しいと思われる」。この言葉の重みは、二度、三度と読み返して初めて実感できる。

ルンメニゲの見方の根拠は、夏に公表されたものの、それ以前から知られていたムシアラの神経学的機能障害だ。2025年夏の腓骨骨折の後遺症も関係しているのかもしれない。いずれにせよ驚きなのは、9月半ばに負った筋線維断裂でムシアラが8週間にわたり離脱したことだ。これは通常、この種の負傷で見込まれる期間より明らかに長い。