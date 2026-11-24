アル・ナスルは火曜日の夜、サウジアラビアの首都リヤドのアル・アウワル・パークで行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節で、アル・サッドをホームに迎え、2-1で勝利した。
ジョアン・フェリックスは試合後の記者会見で次のように語った。サウジアラビアの『アル・リヤディーヤ』紙が伝えている。「（昨季から）僕の役割は変わっていない。毎試合ロナウドの近くでプレーしている」
さらに「今年はビルドアップでのつなぎ役をより多く担う必要があったし、僕にはそれができる。そこからロナウドに近いエリアに戻り、連係してより多くのチャンスを作り、危険な場面を生み出すことができる。昨年と今年で役割はほぼ同じだ」と説明した。
試合については「特に前半は良いプレーができたと思う。ただ、後半は2点目を急ぎすぎた。もっと落ち着くべきだった。それでも全体としては素晴らしい試合をしたし、勝利できてうれしい」と振り返った。
また「僕たちには高い能力を持つ良いグループがある。互いを理解し合い、キャリアを通じて高いレベルでプレーしてきた。状況に応じて何をすべきか、何をすべきでないかを分かっているし、一緒に局面を作り出している」と付け加えた。
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続けて「僕と（サディオ・）マネ、（クリスティアーノ・）ロナウド、アンジェロは一緒にプレーして2シーズン目で、互いの動きをよく理解している。それがチャンスやゴールを生み出すうえで重要だ」と語った。
このポルトガル人スターは最後に、アル・サッド戦で決めた見事なゴールについて「今日の試合での僕のゴールは、これまで決めた中で最も美しいゴールだ。おそらくこれがベストだろう」と締めくくった。
ジョアン・フェリックスは52分、ペナルティエリアの境界付近で浮き球のパスを受けてアル・ナスルの2点目を決めた。ゴールに背を向けた体勢からオーバーヘッドキックを放ち、ボールはGKメシャール・バルシャムが止めることのできないままゴールネットに吸い込まれた。
このゴールは、同胞でありアル・ナスルの主将でもあるクリスティアーノ・ロナウドのゴールを思い起こさせるものだった。ロナウドは昨季のロシャン・サウジリーグで、アル・ハリージ相手に同じ形のゴールを決めている。
ロナウドは2018年のUEFAチャンピオンズリーグでも、レアル・マドリーの一員としてユヴェントス相手に同じ形でゴールを決めているほか、2025年のUEFAネーションズリーグではポルトガル代表としてポーランド相手にも同様のゴールを記録している。
ファンの間では、国際サッカー連盟（FIFA）がその年の最も優れたゴールを決めた選手に贈る「プスカシュ賞」の候補として、ジョアン・フェリックスのゴールを推す声が上がっている。
ジョアン・フェリックスは今季開幕からアル・ナスルで目覚ましいパフォーマンスを見せており、このゴールで公式戦16試合出場8ゴール目となった。アシストも11を記録している。
なお、この勝利でアル・ナスルは勝ち点を9に伸ばし、AFCチャンピオンズリーグエリートの西地区で5位に浮上した。UAEのアル・ワスルとの延期分1試合を残している。