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アル・ナスルのポルトガル人スター、ジョアン・フェリックスが、AFCチャンピオンズリーグエリートでカタールのアル・サッドに勝利した後、同胞でありこのサウジアラビアのクラブで主将を務めるクリスティアーノ・ロナウドと共に担う役割について明かした。

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アル・ナスルは火曜日の夜、サウジアラビアの首都リヤドのアル・アウワル・パークで行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節で、アル・サッドをホームに迎え、2-1で勝利した。

ジョアン・フェリックスは試合後の記者会見で次のように語った。サウジアラビアの『アル・リヤディーヤ』紙が伝えている。「（昨季から）僕の役割は変わっていない。毎試合ロナウドの近くでプレーしている」

さらに「今年はビルドアップでのつなぎ役をより多く担う必要があったし、僕にはそれができる。そこからロナウドに近いエリアに戻り、連係してより多くのチャンスを作り、危険な場面を生み出すことができる。昨年と今年で役割はほぼ同じだ」と説明した。

試合については「特に前半は良いプレーができたと思う。ただ、後半は2点目を急ぎすぎた。もっと落ち着くべきだった。それでも全体としては素晴らしい試合をしたし、勝利できてうれしい」と振り返った。

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また「僕たちには高い能力を持つ良いグループがある。互いを理解し合い、キャリアを通じて高いレベルでプレーしてきた。状況に応じて何をすべきか、何をすべきでないかを分かっているし、一緒に局面を作り出している」と付け加えた。

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続けて「僕と（サディオ・）マネ、（クリスティアーノ・）ロナウド、アンジェロは一緒にプレーして2シーズン目で、互いの動きをよく理解している。それがチャンスやゴールを生み出すうえで重要だ」と語った。

このポルトガル人スターは最後に、アル・サッド戦で決めた見事なゴールについて「今日の試合での僕のゴールは、これまで決めた中で最も美しいゴールだ。おそらくこれがベストだろう」と締めくくった。

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ジョアン・フェリックスは52分、ペナルティエリアの境界付近で浮き球のパスを受けてアル・ナスルの2点目を決めた 。ゴールに背を向けた体勢からオーバーヘッドキックを放ち、ボールはGKメシャール・バルシャムが止めることのできないままゴールネットに吸い込まれた。

このゴールは、同胞でありアル・ナスルの主将でもあるクリスティアーノ・ロナウドのゴールを思い起こさせるものだった。ロナウドは昨季のロシャン・サウジリーグで、アル・ハリージ相手に同じ形のゴールを決めている。

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ロナウドは2018年のUEFAチャンピオンズリーグでも、レアル・マドリーの一員としてユヴェントス相手に同じ形でゴールを決めているほか、2025年のUEFAネーションズリーグではポルトガル代表としてポーランド相手にも同様のゴールを記録している。

ファンの間では、国際サッカー連盟（FIFA）がその年の最も優れたゴールを決めた選手に贈る「プスカシュ賞」の候補として、ジョアン・フェリックスのゴールを推す声が上がっている。

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ジョアン・フェリックスは今季開幕からアル・ナスルで目覚ましいパフォーマンスを見せており、このゴールで公式戦16試合出場8ゴール目となった。アシストも11を記録している。

なお、この勝利でアル・ナスルは勝ち点を9に伸ばし、AFCチャンピオンズリーグエリートの西地区で5位に浮上した。UAEのアル・ワスルとの延期分1試合を残している。