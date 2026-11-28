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レアル・マドリードはもはや、ゴールへの道を見つけるのに長い時間を必要としない。得点も、どれほど価値のある選手であれ、一人のスターの活躍頼みではなくなった。数週間前には自らのアイデンティティを探しているかに見えたチームは、ジョゼ・モウリーニョの下で止まることのない攻撃マシンへと変貌し、得点力と戦術的柔軟性、そして多彩な打開策を兼ね備えている。アイントホーフェン戦の45分間で奪った5ゴールは、一時的な奮起以上のものだった。それは「白い巨人」の攻撃陣が輝きを取り戻しつつあり、ポルトガル人指揮官のプロジェクトが並外れた数字へと向かっていることを示す明確なメッセージである。

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公式戦18試合で51ゴールを記録したレアル・マドリードは、大きな挑戦に臨もうとしている。それは単に勝利を重ねることだけではなく、クラブ史上屈指の攻撃的な時代にさかのぼる歴史的記録を追うことだ。キリアン・エンバペの活躍、ジュード・ベリンガムの輝き、そしてヴィニシウスの復活。モウリーニョは、規律を損なうことなくチームに攻撃の自由を与える方程式を見つけたようだ。

アイントホーフェン戦の後半は、まさに圧巻の攻撃ショーだった。レアル・マドリードは45分間で5ゴールを挙げ、フェデリコ・バルベルデ、ジュード・ベリンガム、2得点のキリアン・エンバペ、そしてヴィニシウス・ジュニオールがネットを揺らした。

この5得点により、レアル・マドリードは10連勝を達成。UEFAチャンピオンズリーグでは勝ち点を15に伸ばして全勝を維持し、リーグフェーズの首位に立った。さらに、全大会通算で50ゴールの大台も突破した。

レアル・マドリードは18試合で51ゴールに到達した。これほど速いペースでこの数字に達したのは、わずか16試合で同じ数字に到達した2016-2017シーズン以来のことだ。一方、昨シーズンは25試合、その前のシーズンは24試合を要していた。

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これらの数字は、モウリーニョの下でチームに起きた変化の大きさを物語っている。指揮官は、自陣のゴールを守る最善の方法は、主導権を握り相手を混乱させられる攻撃力を持つことだと確信しているようだと、スペイン紙『AS』が伝えている。

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エンバペが牽引、しかし全員が得点に絡む

レアル・マドリードのゴールラッシュを語るうえで、シーズン開幕から並外れた数字を残し続けるキリアン・エンバペの存在は欠かせない。

フランス代表FWは18試合で19ゴールを記録。1試合平均1点を上回るペースで、89.6分に1度ネットを揺らしており、チーム総得点の37.2%を一人で担っている。

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アイントホーフェン戦でエンバペが決めた2点目は、レアル・マドリードにとって今シーズン50点目となるゴールだった。その後、ヴィニシウスが51点目を加えた。エンバペはマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたものの、その賞をブラジル人のチームメイトに手渡した。モウリーニョが根付かせようとしている団結の精神を映し出す一幕だった。

注目すべきは、エンバペの得点占有率が昨シーズンとそれほど変わっていない点だ。昨シーズン、エンバペはチーム総得点119ゴールのうち42ゴールを挙げ、その割合は35.3%だった。真の違いは、得点を奪える選手の多さにある。

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今シーズンはすでに11人がゴールを記録し、5人が4ゴールの大台を超えている。チーム内ではベリンガムが7ゴールでトップに立ち、バルベルデ、エスピ、ディオマンデ、アルダ・ギュレルがそれぞれ4ゴールを挙げている。

さらに、アントニオ・リュディガーやヴィニシウスのほか、それぞれ1ゴールを記録したカレーラス、ベルナルド、エンドリッキらも名を連ねている。

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この多様性が重要なのは、レアル・マドリードがもはや試合を決めるためにエンバペやヴィニシウスを待つ必要がなくなった点にある。とりわけ、ロドリゴが負傷で離脱し、もう一人のブラジル人も安定して本来の調子を発揮できていない状況では、その意味は大きい。

攻撃の自由、ただしモウリーニョの条件付き

これらの数字の背後には、モウリーニョが拠り所とする明確な哲学がある。それは「自由と責任」という2つの基本原則に基づいている。

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ポルトガル人指揮官は選手たちを固定されたポジションに縛りつけるつもりはない。しかし同時に、攻撃の自由がチームのバランスを損なう戦術的な混乱に変わることも許さない。

モウリーニョは自身の考えを、選手たちに最大限の自由を与えると同時に、ピッチ上で大きな責任を負わせる必要があると強調する形で要約している。

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この哲学は、選手たちに与える役割にはっきりと表れている。右サイドを起点とするアルダ・ギュレルには絶えず中央へ入り込むことを求め、エンバペにはセンターフォワードの位置にいながらもサイドから仕掛けることを認めている。

また、ヴィニシウスとディオマンデにはポジションを入れ替える自由を与え、ベリンガムについては攻撃的MFでもアンカーでもこなせる中盤での多彩な役割を活用している。バルベルデは右サイドバックの位置から中央へ移動し、ペナルティエリア付近でチャンス創出に加わることができる。

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だが、この自由はどの選手にも守備の義務を免除するという意味ではない。モウリーニョはアイントホーフェン戦の前、ヴィニシウスが守備組織に貢献することの重要性を強調し、選手の価値はゴールや個人賞の獲得だけで決まるものではないとの考えを示していた。

ポルトガル人指揮官は、守備の堅さと多彩な攻撃の選択肢の両方を同じように重視しており、動き出しやポジションチェンジによる意外性も武器としている。

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8億7000万ユーロ、恐るべき攻撃力

レアル・マドリードはまた、その市場価値がモウリーニョの手にある戦力の大きさを物語る攻撃陣を擁している。

「トランスファーマルクト」のデータによると、エンバペの市場価値は2億ユーロ、ベリンガムは1億6000万ユーロ、ヴィニシウスは1億3000万ユーロ、ディオマンデは1億2000万ユーロとなっている。

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続いてアルダ・ギュレルが1億ユーロ、ロドリゴが4500万ユーロ、エンドリッキとエスピがそれぞれ4000万ユーロ、ブラヒム・ディアスが3500万ユーロだ。

これにより、上記の攻撃陣の市場価値の合計は約8億7000万ユーロに達する。「白い巨人」が持つ選択肢の豊富さをはっきりと示す数字だ。

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モウリーニョの歴史的栄光を追って

この力強い得点ペースでのスタートは、2011-2012シーズンの記憶をよみがえらせる。当時、モウリーニョはレアル・マドリードを勝ち点100でのラ・リーガ制覇に導き、チームはリーグ戦で121ゴール、全大会通算では174ゴールを記録した。

また、2016-2017シーズンもクラブ史上屈指の攻撃的なシーズンのひとつとして記憶されている。この年、レアル・マドリードは173ゴールを挙げ、わずか16試合で50ゴールに到達した。

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現在のプロジェクトも同じ道を歩んでいるように見える。チームは10連勝を達成し、UEFAチャンピオンズリーグで強烈な存在感を示している。同時に、ラ・リーガではバルセロナに勝ち点3差をつけられながらも追走を続けており、カンプ・ノウでの勝利も手にしている。

自信の喪失と混乱に苦しんだ時期を経て、ゴールこそが失われた個性を取り戻すための最も即効性のある薬となっているようだ。多彩な得点源、エンバペの活躍、ヴィニシウスの復活、そして手元にある攻撃の戦力を使いこなすモウリーニョの手腕。「白い巨人」の攻撃陣はもはや単なるチームの長所ではなく、新たなプロジェクトにおける最大の武器となった。もしかすると、この10年でクラブが目にした中で最高の攻撃陣になるかもしれない。