ポータルサイト『Transfermarkt.de』によると、このアタッカーは市場価値を1000万ユーロ引き上げ、1億8000万ユーロにまで伸ばした。ワールドカップでの力強いパフォーマンスにより、その額はすでにブンデスリーガではそれまで一度も到達したことのなかった最高額、1億7000万ユーロまで上昇していた。それ以前の記録は1億5000万ユーロで、2021年にボルシア・ドルトムント在籍時のアーリング・ハーランドが打ち立てていた。

オリーセはまだ始まったばかりの今季も、またしても絶好調にある。ベルギー戦（1-0）でフランス代表に決勝点をもたらし、24歳のこの選手は9試合目の公式戦で9点目を記録した。さらに5アシストも加わっており、現在は1ゴール関与あたり平均約47分しか必要としていない。

その後、フランスの新監督ジネディーヌ・ジダンは賛辞を惜しまなかった。「彼は完全な天性の才能で、ただサッカーをすることを愛している。それが分かる。彼は試合を感じている。彼のそばにいられることをうれしく思う」と、ベルギー戦後に語った。

Transfermarkt：世界で最も市場価値が高い選手、そしてミヒャエル・オリーセの前にいるのは誰か？

バイエルンでは今季だけですでに8得点4アシストを記録している。各国代表戦前に行われた、ドイツ記録王者がウニオン・ベルリンを7-0で一蹴した華々しい一戦でハットトリックを達成した後、FCBのスポーツ担当取締役マックス・エーベルは、バロンドール受賞候補の輪に彼をあっさりと加えた。

オリーセはチームメートのハリー・ケインとともに、このトロフィーの30人の候補者リストに入っている。53歳のエーベルはこのイングランド人について、もともと大きな可能性があると見ていたが、「ただ、マイケルもあのサッカーのやり方で、その輪の中に忍び込んできている。つまり、彼は間違いなく私にとって世界最高のフットボーラーの一人だ」と評している。

一方、10月末の大きな注目を集めるこの選考で評価対象となるのは、あくまで終了したシーズンのパフォーマンスだけだ。その期間においても、オリーセは十分に説得力を示していた。ワールドカップでの5アシストに加え、最終的にはバイエルンで53（！）のゴール関与を記録した。

息の合ったバイエルンのこの2人に加え、ラミン・ヤマル（バルセロナ）とキリアン・エムバペ（レアル・マドリー）もバロンドール候補に挙げられており、両者とも最近は大きく自己アピールに成功している。前者はアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）と並び、『Transfermarkt.de』で2億2000万ユーロと世界最高の市場価値を持つ選手とされており、その後にエムバペ（2億ユーロ）、そしてオリーセが続く。一方でケインの市場価値は、その高い年齢（33）を踏まえて6000万ユーロとなっている。

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