NECのディック・シュロイダー監督は、ヨーロッパリーグの登録メンバーから2選手を外さざるを得なかったと、『Voetbal International』が報じた。アダム・タハウイとイサク・ハンセン＝アーロエンはいずれもメンバー外となった。一方で、ペル・スフールスらは24人の登録メンバーに名を連ねている。

シュロイダー監督は選択を迫られた。クラブは多くの選手を放出した一方で、フリーで加入したスフールスを含め、新たに14人をホッフェルトスタディオンに迎え入れていたためだ。

さらに、UEFAの規定もシュロイダー監督を悩ませた。登録メンバーには少なくとも4人のクラブ下部組織出身選手を含めなければならないと定められている。その選手たちは15歳から21歳までの間に、少なくとも3年間その育成組織でプレーしていなければならない。

この条件を満たすのは、ヨープ・ヘネステ、ケビン・ケルス、そして現在36歳のブラム・ナイティンクのみ。その結果、1枠を減らさなければならず、登録人数は25人から24人に縮小された。

新加入のデニス・ガイガーとデレ・トーマスはヨーロッパリーグの登録メンバーに含まれており、アフメトジャン・カプラン、ガブリエル・ブラス、エムレ・モル、ドゥシャン・タディッチといった補強組も名を連ねた。

ハンセン＝アーロエンは、オリンピアコス戦とFKボデ／グリムト戦のチャンピオンズリーグ予選で途中出場し、プレー時間を得ていた。タハウイはギリシャ勢との試合ではメンバー外だったが、ボデとの第1戦では出場している。

ノルウェー人のハンセン＝アーロエンとモロッコ人のタハウイは、当面はエールディビジとオランダ杯に専念することができる。NECは土曜日にフェイエノールトと対戦し、9月17日にはトリノでユベントスとのヨーロッパリーグ初戦を迎える。

NECのヨーロッパリーグ登録メンバー:

GK: ゴンサロ・クレタス、ニコラス・ポルスター、ヨープ・ヘネステ。

DF: ガブリエル・ブラス、アフメトジャン・カプラン、ペル・スフールス、デベロン・フォンヴィレ、ブラム・ナイティンク、フィリップ・サンドレル、トビアス・ストルム、アルムゲラ・カバル。

MF: ダルコ・ネヤスミッチ、ジャミロ・モンテイロ、ウィルム・ウィルムソン、デニス・ガイガー、ノエ・ルブルトン、チャロン・シェリー。

FW: ケビン・ケルス、ドゥシャン・タディッチ、カイ・シールハイス、エムレ・モル、クレメント・ビショフ、ブライアン・リンセン、デレ・トーマス。